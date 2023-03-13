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Байден пообещал «найти виноватых в банковском кризисе»
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В коротком обращении, с которым действующий американский президент обратился к вкладчикам обанкротившихся банков Silicon Valley и Signature Bank, сообщив им, что они смогут получить доступ к своим вкладам благодаря тому, что Федеральная корпорация по страхованию депозитов взяла под контроль активы этих финансовых учреждений, в то время как руководство обоих банков будет уволено.

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Байден заверил, что сложившаяся ситуация никоим образом не является повторением кризиса 2008 года, хотя инвестировавшие в Silicon Valley и Signature Bank акционеры свои деньги обратно не получат, поскольку американский президент отметил, что «именно так работает капитализм».

Тем не менее Байден пообещал найти и наказать виновных в сложившейся ситуации, поскольку они поставили под угрозу стабильность банковской системы Соединенных Штатов. Байден также отметил, что в ближайшее время он будет просить у Конгресса США ужесточения требований к американским банкам.

Свою речь американский президент закончил рассказом о том, какое «огромное количество рабочих мест» его администрация создала за два года своей работы, что выглядело довольно странно на фоне первой части его выступления.

Эксперты отмечают, что речь Байдена мало кого успокоила, поскольку вкладчики прежде всего смотрят на котировки своих банков, а они все продолжают оставаться в красной зоне. Если паника в ближайшее время не прекратится, то денег Федеральной корпорации по страхованию депозитов на всех просто-напросто не хватит.

Одновременно с этим Федеральный резерв сообщил, что он начнет предоставлять банкам доступ к «дополнительной ликвидности», что говорит о том, что о попытках остановить инфляцию Соединенным Штатам придется забыть.

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То есть мы наблюдаем повторение кризиса 2008 года в миниатюре, который и привел Соединенные Штаты в ситуацию, когда благодаря продуктовой инфляции потенциальные рекруты записываются в ряды морской пехоты США за дюжину яиц.

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#глобальное противостояние #экономический кризис #соединенные штаты
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