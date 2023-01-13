Геополитическое расставание Соединенных Штатов и Саудовской Аравии началось около десяти лет назад с так называемой сланцевой революции в США. Шутка ли, Вашингтон, который смотрел в рот Эр-Рияду с нефтяного кризиса 1973 года, мог наконец-то вздохнуть полной грудью.
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Потом выяснилось, что деньги на исполнение функции главного вышибалы на Ближнем Востоке у дядюшки Сэма закончились, а потому он будет передавать свои функции Тель-Авиву, чтобы спешно ретироваться в Юго-Восточную Азию в отчаянной попытке хоть как-то остановить рост влияния Поднебесной. Можно только представить, как гордые аравийские принцы восприняли эту новость, как и новость о том, что страны Запада начали развивать политические контакты со вчерашней «шестеркой» Эр-Рияда — Катаром.
Но последней точкой, спровоцировавшей развод двух геополитических супругов, стали атаки йеменских повстанцев на саудовские нефтеперерабатывающие заводы, которые комплексы Patriot не смогли предотвратить, как и последующий вывод американских комплексов с территории этого аравийского государства.
С тех пор Эр-Рияд во всех принципиальных вопросах поддерживает Москву, памятуя о том, что однажды она уже спасла турецкого лидера Тайипа Эрдогана от инспирированного Вашингтоном военного переворота, а попытки переворотов в Эр-Рияде уже были. Именно эта поддержка и позволяет России играть первую скрипку на мировом рынке углеводородов, занимая лидирующие позиции по экспорту нефти на рынки двух главных индустриальных игроков — Индии и Китая.
Но развод дело не просто хлопотное, но еще долгое, неприятное и громкое, да и потом поводов для пересудов широкой общественности он дарит массу. И геополитический развод в этом смысле не исключение.
Wikipedia, как и другие западные площадки, за время активного геополитического противостояния с Москвой успели себя как следует дискредитировать. Лично я видел, как из этой «энциклопедии» пропадают цитаты весьма авторитетных отечественных историков, вместе с ссылками на их труды, поэтому вопрос об объективности данного ресурса для меня уже закрыт.
Но в глазах широкой общественности обелять себя им как-то надо, поэтому Илон Маск и встал у руля Twitter, а вот Wikipedia придумала другой способ — использовать развод США и Саудовской Аравии в собственных целях.
Вот и сообщают западные информационные источники, что 16 самых авторитетных модераторов с Ближнего Востока и стран Магриба в данной «энциклопедии» оказались единовременно заблокированы по обвинению в получении денежных средств от саудовского правительства.
Неизвестно, какие правила «некоммерческой» Wikimedia Foundation данные лица нарушили, потому что если принимать её заявления об отсутствии финансового поощрения авторов на веру, то чем-то забаненные модераторы всё равно должны были кормиться.
Впрочем, Эр-Рияд в обиде точно не останется, поскольку два года назад он уже один раз приговорил двух модераторов Wikipedia за «нарушение норм общественной морали» и «дискредитацию саудовских властей» к реальным срокам лишения свободы. А потому без битья посуды точно не обойдется.