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Поставки Patriot Украине могут свидетельствовать о скором окончании СВО

Зенитные комплексы играют важную роль в системе поставок американских вооружений, а потому обещания поставить их на Украину просто так появиться не могли.
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Все мы видели кадры с выставок по продаже оружия, где довольные дядьки в костюмах и шейхи «в пижамах» лениво прогуливаются вдоль рекламных стендов, пытаясь понять, что бы своей стране еще такого выбрать из числа «самого необходимого».

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Однако некоторые страны давно освоили куда более эффективные методы маркетинга. К примеру, на протяжении сотен лет солдаты Его Величества (а иногда еще и Её Величества) появлялись на поле боя исключительно в ярко-алых мундирах, что было довольно непрактично, но при этом позволяло прозрачно намекнуть неприятелю: «Только выстрели в нашу сторону — и вся мощь Британской империи обрушится на твою голову». Понятно, что насильственные действия в отношении тех, кто все-таки отважился открыть огонь по британцам, носили максимально жестокий характер, так сказать, «в назидание всем остальным». В этом контексте качество поставляемого британцами оружия никогда не было его главной характеристикой, потому что покупатель получал не только средства ведения войны, но и потенциально весьма влиятельного союзника. Фактически речь шла о таком понятии, как «крыша», которое в наш обиход ввели бандиты из девяностых годов прошлого века. Последние, кстати сказать, точно так же предпочитали носить верхнюю одежду алых тонов из-за её высокой заметности.

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Американцы же, которые стали полными правоприемниками Британской империи, к вопросу эффективности систем вооружений никогда серьезно не относились. Имея под рукой широкий арсенал всевозможных средств, от экономических до гибридных и политических, власть имущие на Западе всегда рассматривали вопрос оружейных закупок как способ финансового обогащения. К тому же особо неудачные образцы всегда можно было сбыть всевозможным союзникам, которые могут дорого поплатиться за отказ от покупки оружия у «последнего гегемона».

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В этом контексте не нужно быть оружейным экспертом, чтобы узнать, что зенитные ракетные комплексы Patriot встали на вооружение в Соединенных Штатах приблизительно в то же время, когда в Советском Союзе в войска начали поступать зенитные ракетные комплексы С-300. То есть речь идет о начале восьмидесятых годов, что недвусмысленно намекает на то, что обозначенному выше комплексу уже исполнилось сорок лет! Можно не сомневаться, что высокие чины из Министерства обороны США смогли неплохо погреть руки на многочисленных модернизациях Patriot, но сделать из видавшего виды «дедушки» оружие судного дня у них, конечно же, не получилось. Впрочем, Patriot и без того неплохо справлялся с отведённой ему ролью — ролью красного мундира, который должен был одним своим видом убедить потенциального противника «не делать глупости».


Впрочем, удары йеменских повстанцев с помощью дронов по нефтеперерабатывающим заводам Saudi Aramco, которые комплексы Patriot не смогли предотвратить, как и Англо-бурская война 1899-1902 гг., явственно показали, что одним только своим именем «империя» больше не может принудить своих противников к отказу от сопротивления. С 1902 года британским солдатам и офицерам официально рекомендовалось носить алый мундир в повседневной жизни и на парадах, ну не выбрасывать же в самом деле такое количество алых тряпок!

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Вот и предприимчивые американцы не собираются просто так выбрасывать свои зенитные ракетные комплексы. По данным катарского информационного агентства Al-Jazeera, стоимость одной установки Patriot равняется 10 миллионам долларов, в то время как каждая из четырех ракет, которые эта установка несёт, обходится ещё в четыре миллиона долларов. Одновременно с этим иранские дроны, которые, как утверждает агентство, Россия использует в ходе специальной военной операции, идут по 50 тысяч долларов за штуку! То есть американцы с тем же успехом могли бы стрелять по дронам золотой картечью, которая, кстати сказать, могла бы показать схожую эффективность, если судить по атакам йеменских повстанцев на саудовские нефтеперерабатывающие заводы.


Нет никаких сомнений, что американцы не собираются платить за подобный перфоманс из своего кармана. Если Вашингтон сможет когда-нибудь добиться капитуляции Москвы, каждый житель нашей страны будет вынужден платить за украинские долги из своего кармана, что представляется маловероятным. Если же нет, то после успешного окончания СВО за американский эквивалент золотой картечи заплатят не только украинцы, но и европейские союзники Вашингтона, которых попросят взвалить на свои плечи «часть тяжелой союзнической ноши».

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Впрочем, можно не сомневаться, что предприимчивые американцы не стали бы торопиться с реализацией столь прекрасного плана, а прежде попытались бы выжать из факта поставки американских «ультимативных систем вооружения» Киеву максимальное количество политических дивидентов. И коль скоро Вашингтон не придумал способа передать парочку эскадренных миноносцев типа «Замволт» в руки украинских военных, факт поставки зенитных ракетных систем Patriot на Украину может свидетельствовать только об одном: американские аналитики уверены в скорой победе России.

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