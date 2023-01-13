Как гласит популярный нынче в железной сфере мем, "NVIDIA теперь главный спекулянт".

Многие сегодня сравнивают современные Соединенные Штаты с эпохой позднего Советского Союза. Предвосхищая ядовитые замечания всезнающих комментаторов по поводу того, «кто же эти многие», отвечу сразу: ну как минимум самый популярный телеведущий в США Такер Карлсон, который делал это уже не раз.

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Ну, своего Брежнева они уже получили, катастрофический обвал экономики теперь уже тоже налицо. А что еще? Помните такое слово - «фарцовщики»? Вот, вот, это настоящий бич современной Америки, где живущие на пособия люди имеют не только много свободного времени, но и много свободных денег.

Кстати, не надо воспринимать сравнение с Брежневым как что-то негативное, просто соревнующиеся между собой элитные группы не могут договориться, и в условиях сокращающейся ресурсной базы поставили того, кто обладает непререкаемым авторитетом. Это мы еще пока «американского Горбачева» не видели!

Но речь сегодня идет о другом «признаке времени» — о спекулянтах, которых в СССР называли фарцовщиками, а в США зовут еще более неприглядно — «scalpers» то есть теми, кто снимает скальп.

Так вот, после 2020 года, когда американское правительство раздавало деньги гражданам направо и налево, а графические карты улетали с полок магазинов, компания NVIDIA решила, что она никому свои деньги больше дарить не будет.

И тем не менее, как рассказывает нам американский техноблогер Classical Technology, сразу после выхода топовой видеокарты 4090 в продажу, цены на неё на различных сайтах по перепродаже всевозможного барахла в США доходили до двух с половиной тысяч долларов! И, что самое главное, за эту цену карты продавались.

Можно не сомневаться, что от внимания маркетологов компании NVIDIA это факт не ускользнет, а потому какая-нибудь 5090, которая выйдет в далеком будущем, скорей всего, прямо со страта будет иметь ценник в две с половиной тысячи долларов.

Потом спекулянты набросились на 4080, но очень быстро обнаружили, что по предложенному NVIDIA ценнику в тысячу двести долларов никто не торопится её расхватывать с полок. Упомянутый выше блогер нашел с десяток успешно завершенных аукционов по продаже этой карты на вторичном рынке, но большая часть спекулянтов очутилась в заботливо подготовленном Дженсеном Хуангом капкане, с весьма недешевой графической картой в обнимку.

Далее подошла очередь 4070 Ti, которая не то что никуда разлетаться даже не думала, западные блогеры до сих пор не могут поверить, что любую версию этой карты можно найти сегодня в любом магазине и в любом количестве. Значит, расчет NVIDIA оправдался, да и пока у её руководства есть «мобильный» план Б, о котором я уже рассказывал, оно, собственно говоря, ничем не рискует.

Более того, по мере приближения релиза переиздания несравненного Dead Space, который является жемчужиной «золотой эпохи» Xbox 360, мы видим все больше и больше доказательств того, что прогноз с добровольно-принудительным переселением клиентов компании в среднюю ценовую линейку начинает сбываться, потому что премиальный ценник на дорогие карты NVIDIA, судя по всему, уже никуда не денется.





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