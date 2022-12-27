Хуанг, судя по всему, решил пойти по стопам американских промышленников, разумно посчитав, что лучше массового производства может быть только массовое производство.

Можно не сомневаться, что в этом году праздничное настроение в штаб-квартиру NVIDIA в солнечной Санта-Кларе не завезли. Показатели за четвертый квартал еще не опубликованы, а блогеры уже пронюхали, что впервые за долгое время «горячая новинка» от NVIDIA не разлетелась с витрин магазинов как горячие пирожки. Роль пирожков-неудачников в этом примере играет, конечно же, RTX 4080.

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Короче говоря, Дженсену Хуангу срочно нужно спасать положение и делать это максимально быстро, поскольку иначе до 2024 года он в своем кресле может и не досидеть, а кресло у него удобное. Я уже рассуждал о том, что в данном контексте NVIDIA максимально быстро нужна «народная» карта, которую будут продавать всем и каждому, параллельно обрезая поддержку более старых GPU.

Широкая общественность сразу же закидала меня обвинениями в необоснованных спекуляциях, но мы уже недавно видели примеры подобных манипуляций от Intel, а тут и сама NVIDIA откровенно «кинула» покупателей своей ТВ-приставки. Короче говоря, ничего невероятного в описанном мною сценарии нет.

И что бы вы думали? Внезапно в сети появляется информация о том, что NVIDIA готовит выход новой версии своей «начальной» видеокарты GTX 3050, которая теперь будет выпускаться на чипе GA107. Что нам про него известно? Что он меньше по размеру, что он потребляет где-то на 10% меньше электричества, по сравнению с обычной версией карты, и что он до этого использовался в «мобильной» версии 3050 на ноутбуках.

А какой сегмент продаж у нас в 2022 году просел больше всего? Правильно, ноутбуки! Вот и высказывают различные журналисты мнение о том, что, мол, у NVIDIA появится возможность «опустошить склады» от чипов, потому что широкой публике не положено знать, какое количество этих самых GA107 уже произведено, а намекнуть-то все равно хочется.

Любителям военной истории, а также фанатам одной всем известной игры, имя которой в приличном обществе называть не принято, прекрасно знают о таком чудовище раннего американского танкостроения, как M3Lee. Ну не было у американцев на момент начала Второй мировой войны ничего лучшего под рукой, а потом из него и вовсе M4 Sherman сделали, который стал самым массовым американским танком первой половины 20-го века. А казалось бы, такое чудище!

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Дженсен Хуанг совершенно точно не дурак, и велосипед он изобретать не будет. У широкой общественности до сих пор к RTX 3050 было только две претензии — это цена и температурные режимы. Сниженное энергопотребление должно помочь со второй проблемой, в то время как первая решается массовым выпуском. Поэтому 2023 год должен пройти под лозунгом «RTX 3050 — в каждый дом», и я сильно удивлюсь, если за следующие двенадцать месяцев не прочитаю с десяток статей, почему 3050 является «лучшим решением для датацентров». А чего вы хотели? Отчаянные времена требуют отчаянных мер!