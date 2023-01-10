Если внутренний голос говорит тебе, что где-то тебя обманывают, возможно так оно и есть.

Американский блогер с канала I'm a Mac с помощью анализа ценовой политики NVIDIA и весьма остроумных умозаключений смог выяснить то, какую цену рядовой пользователь готов был бы заплатить за 4070 Ti. Тут следует отметить, что речь идет о «верхнем пороге» цены или о её предельном значении, поскольку расчеты ведутся с использованием предыдущих ценовых показателей NVIDIA, а их объективность вызывает у нашего аналитика серьезные вопросы.

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Итак, чтобы определить «справедливую» цену за 4070 Ti нам нужно разобраться, что это вообще за зверушка такая. Изначально NVIDIA собиралась продавать её как 4080 с 12 гигабайтами памяти, однако затем она передумала. Вместе с новой маркировкой карточка получила ценник как минимум на 100 долларов ниже предыдущего, однако большинство пользователей и экспертов сходятся во мнении о том, что цены на карту по-прежнему завышены.

Автор предлагает начать с кристалла, который, по его мнению, является определяющей характеристикой любой графической карты. Согласно предложенной им таблице, все кристаллы нынешнего поколения видеокарт делятся на 3 семейства в зависимости от их размера.

Поскольку каждая сторона кристалла 4070 Ti имеет длину 295 миллиметров, она попадает в разряд «миниатюрных» чипов, которые традиционно выходили в 60-м подсемействе. В частности, предыдущий представитель этого типа карт — 3060 имел 12 гигабайт VRAM за ценник в 329 долларов, в то время как 4070 с теми же 12 гигабайтами уже обойдется покупателю в 799 долларов.

Рассматривая платы обеих графических карт, наш герой замечает между ними большое количество сходств. Кристалл 4070 Ti всего на 19 миллиметров больше кристалла его младшего брата из 30-й линейки, в то время как количество регуляторов напряжения VRM возросло с 5 у младшей модели до 11 у предмета нашего сегодняшнего разговора. Кроме того, аналитик обращает внимание на большое количество неиспользуемого места на плате, что, по его мнению, является примером неэффективного дизайна.

Путем анализа различных заявлений представителей NVIDIA касательно стоимости производства разного поколения кристаллов, автор смог вывести, что производство кристалла, размер которого на 19 квадратных миллиметров больше кристалла 3060, стоило NVIDIA на 94 доллара дороже.

Кроме этого, анализ стоимости 3070 и 3070 Ti, которые имеют разное число регуляторов напряжения VRM, подсказало нашему герою, что еще сто долларов сверху NVIDIA пришлось выложить за повышение энергопотребления 4070 Ti до 285 Вт.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Таким образом, учитывая тот факт, что 3060 крайне редко можно найти в магазинах по цене ниже 400 долларов, автор предложил взять эту цифру за отправную точку, после чего добавить к этому числу 94 доллара за увеличение кристала и 100 долларов за изменение VRM. Таким образом, «максимальная справедливая» цена за 4070 Ti составляет 594 доллара, в то время как NVIDIA предлагает её пользователям за 799 долларов. Что же, комментарии излишни.