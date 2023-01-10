Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Аналитик смог вычислить верхний порог «справедливой» цены за 4070 Ti
Если внутренний голос говорит тебе, что где-то тебя обманывают, возможно так оно и есть.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Американский блогер с канала I'm a Mac с помощью анализа ценовой политики NVIDIA и весьма остроумных умозаключений смог выяснить то, какую цену рядовой пользователь готов был бы заплатить за 4070 Ti. Тут следует отметить, что речь идет о «верхнем пороге» цены или о её предельном значении, поскольку расчеты ведутся с использованием предыдущих ценовых показателей NVIDIA, а их объективность вызывает у нашего аналитика серьезные вопросы.

реклама

Итак, чтобы определить «справедливую» цену за 4070 Ti нам нужно разобраться, что это вообще за зверушка такая. Изначально NVIDIA собиралась продавать её как 4080 с 12 гигабайтами памяти, однако затем она передумала. Вместе с новой маркировкой карточка получила ценник как минимум на 100 долларов ниже предыдущего, однако большинство пользователей и экспертов сходятся во мнении о том, что цены на карту по-прежнему завышены.

Автор предлагает начать с кристалла, который, по его мнению, является определяющей характеристикой любой графической карты. Согласно предложенной им таблице, все кристаллы нынешнего поколения видеокарт делятся на 3 семейства в зависимости от их размера.

Поскольку каждая сторона кристалла 4070 Ti имеет длину 295 миллиметров, она попадает в разряд «миниатюрных» чипов, которые традиционно выходили в 60-м подсемействе. В частности, предыдущий представитель этого типа карт — 3060 имел 12 гигабайт VRAM за ценник в 329 долларов, в то время как 4070 с теми же 12 гигабайтами уже обойдется покупателю в 799 долларов.

Рассматривая платы обеих графических карт, наш герой замечает между ними большое количество сходств. Кристалл 4070 Ti всего на 19 миллиметров больше кристалла его младшего брата из 30-й линейки, в то время как количество регуляторов напряжения VRM возросло с 5 у младшей модели до 11 у предмета нашего сегодняшнего разговора. Кроме того, аналитик обращает внимание на большое количество неиспользуемого места на плате, что, по его мнению, является примером неэффективного дизайна.

Путем анализа различных заявлений представителей NVIDIA касательно стоимости производства разного поколения кристаллов, автор смог вывести, что производство кристалла, размер которого на 19 квадратных миллиметров больше кристалла 3060, стоило NVIDIA на 94 доллара дороже.

Кроме этого, анализ стоимости 3070 и 3070 Ti, которые имеют разное число регуляторов напряжения VRM, подсказало нашему герою, что еще сто долларов сверху NVIDIA пришлось выложить за повышение энергопотребления 4070 Ti до 285 Вт.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Таким образом, учитывая тот факт, что 3060 крайне редко можно найти в магазинах по цене ниже 400 долларов, автор предложил взять эту цифру за отправную точку, после чего добавить к этому числу 94 доллара за увеличение кристала и 100 долларов за изменение VRM. Таким образом, «максимальная справедливая» цена за 4070 Ti составляет 594 доллара, в то время как NVIDIA предлагает её пользователям за 799 долларов. Что же, комментарии излишни.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #3060 #4070 ti
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Colorful подготовила специальные подарочные коробки с GeForce RTX 40 к новому году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия активно применяет истребители пятого поколения Су-57 в рамках СВО
4
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
188
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
80
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
88
Российское ружьё против дронов ПАРС "СТУПОР" за 500 тыс рублей подавляет любые БПЛА за секунды
5
Производители полупроводников нашли замену неону из России и Украины, обрушив его стоимость
6
Россия активно использует истребители Су-57 для поражения объектов в Украине – британская MI-6
1
В США верят в то, что Россия из-за санкций не сможет развивать проект перспективного истребителя Су-75 Checkmate
27
Новая видеокарта от Intel за 10 тысяч рублей тянет Cyberpunk 2077 с "лучами" и высоким фреймрейтом
9
Ученые создали особый металлический сплав, который является самым прочным материалом на Земле
7
Защищённый Blackview BV9200 доступен на Aliexpress с 50% скидкой – дисплей 120 Гц и зарядка 66 Вт
4
CES: ASUS представляет ноутбук с 3D-дисплеем OLED и игровым монитором Beast с частотой 540 Гц
15
Геймеры подали иск против приобретения Activision Blizzard корпорацией Microsoft
2
Почему AMD не может и не хочет спасать рынок видеокарт, а Radeon RX 6600 ХТ никому не нужна
28
Пентагон спустя полгода всё-таки поставит Украине ракетные системы VAMPIRE
2
Великобритания намеревается поставить танки Challenger 2 на Украину
15
США грозят Китаю наказанием за его поддержку России
18
По итогу анализа первых обзоров RTX 4070 Ti назвали хорошим, но дорогим выбором для игр в WQHD
+
Марсоход Curiosity нашел на Марсе источник воды
+
В Турции объяснили, почему страна перестала поставлять «Байрактары» на Украину
6

Популярные статьи

10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
29
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
130
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
118
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
39
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
64
"Дуга" - первая в мире загоризонтная РЛС
38
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить - исправляем ошибки
15
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
91
Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR
11
Какие интересные игры попадут в Game Pass в 2023 году
+

Сейчас обсуждают

ахахаxа
22:51
Сталин во время второй мировой,телеграмму отправил одному директору военного завода.Не выводите правительство из терпения,решили отбрехнуться пятью илами в месяц
Дмитрий Медведев намекнул, что срыв гособоронзаказа чреват уголовным преследованием
Xardazzz
22:49
у небратьев Чебурашку уже запретили
Продюсер «Чебурашки» допустил возможность съёмок продолжения фильма
vitosol
22:47
Дядя Сэм побряцает оружием (надо же свою марионетку поддержать) и успакоится. Мозги там тоже "напичканы". Встечался с тайваньсками китайцами в Бваварии. Им вбили в голову, что они не китайцы, а тавйва...
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
VRoman
22:46
И это так только если считать нормой завышение цены 3060 с $330 до 400. Я бы вообще сказал что справедливая цена должна быть такая: 4070Ти - $500 4080 - $700 4090 - $1000
Аналитик смог вычислить верхний порог «справедливой» цены за 4070 Ti
vitosol
22:41
Взял пару месяцев назад "be quiet! Straight Power 11 1000W", модель E11. Тихонько трудится. ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI D4; G.SKILL Trident Z5 F5-6000J3636F16GX2-TZ5S CL36-36-36-96 1.35V 32GB (...
Be quiet представила флагманские блоки питания Dark Power 13, оснащенные разъемом 12VHPWR
SH102
22:32
Да чего считать-то, дорого - проходи мимо. Если покупают люди - значит цена справедливая. Не будут покупать - цена снизится.
Аналитик смог вычислить верхний порог «справедливой» цены за 4070 Ti
Скиталец
22:29
Патамушта у мя топ ПК
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
Артур Рейх
22:24
Страшно представить новые х3д процы...
90-ваттный Ryzen 7600 без приставки "X" за 229$ обгоняет в играх 334-ваттный Core i9-13900K за 589$
Михаил Невский
22:20
умножьте потери на 100-1000. Не проиграет, там миллиард населения, но и может не выиграть. Хотя тут думаю 99% уверены в обратном, что Китай победит. Потери США 32 - 320 тысяч. Потери Китай 300 тысяч и...
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
Dzot32
22:15
Дибил, для начала отшлифуй пятку башни до зеркала и поставить нормальный вентилятор высокого давления на башню! Ржу над афтором, сижу на 4 теплотрубках 4 года ( до 3600х сейчас 5600х) рдр2 на 5600х 60...
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить - исправляем ошибки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем