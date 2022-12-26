Каждый раз, когда мне начинает казаться, что мода на старые приставки уже давно прошла, я вдруг обнаруживаю, что люди по-прежнему продолжают проявлять к ним самый живой интерес.

Опыт компании Microsoft явственно доказывает, что даже в непростой жизненной ситуации значительно лучше придерживаться заранее выбранного курса, чем начинать лихорадочно пытаться изменить траекторию своего движения. Последнее не только выглядит комично со стороны, но еще и вносит изрядную долю сумятицы в стан ваших союзников, если таковые имеются.

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К чему это я? К тому, что попытки отыграться в уже было проигранной войне приставок с помощью беспорядочной смены названий последующих продуктов не просто сделали из Microsoft посмешище, но и основательно запутали фанатов Xbox. Сегодня я даже под дулом пистолета не назову последовательность выхода приставок этого семейства после первых двух, но зато каких! Xbox Original и Xbox 360 — потрясающие приставки! Даже несмотря на то, что первую можно использовать в качестве спортивного снаряда, если вам все-таки захотелось накачать бицепсы, учитывая её монструозный вес, а вторая так и не смогла одолеть в прямом противостоянии PS3.

Каково же было мое удивление, когда западные журналисты начали наперебой хвастаться, что на Рождество они находят под елкой Xbox 360, подаренные их друзьями и родственниками. С одной стороны, это неожиданно, а с другой — можно ли найти подарок лучше? Давайте рассуждать.

Среди всех игровых приставок 360-я обладает, пожалуй, лучшей библиотекой игр, поскольку её расцвет пришелся на по-настоящему золотую веху игровой индустрии, и едва ли при нашей жизни что-то подобное повторится. Кроме того, на 360-й идут игры от её не в меру упитанной «старшей сестры», а на Original столько всего интересного выходило — мама дорогая! Кроме того, если вам удастся найти оригинальные игры для первого Xbox на всем хорошо известном барыжном онлайн-сервисе, их стоимость приятно вас удивит.

В довершение ко всему, геймпад от 360-й по-прежнему остается золотым стандартом индустрии, за которым в магазинах всё ещё охотятся люди, которые Xbox никогда даже в глаза не видели. Любому геймеру, вне зависимости от его предпочтений, такая штука в хозяйстве точно пригодится.

А что самое приятное, так это то, что даже порядком потрепанный жизнью 360-й всегда будет стоить денег, ведь количество гоняющихся за последней «горячей» новинкой всегда будет меньше числа заядлых геймеров, прекрасно разбирающихся в том, во что лучше сегодня играть и на чем. Если купленная сегодня за кругленькую сумму трубка завтра будет стоить копейки, то о старых приставках что-то подобное сказать нельзя.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Конечно, в наших реалиях Xbox 360 — это скорее подарок очень дорогому человеку на день рождения, а не сюрприз под ёлкой, но цены на эти приставки по рынку сильно разнятся, поэтому кто знает, может, и вам удастся порадовать своих близких тем, от чего видавшие виды западные журналисты скачут сегодня на одной ножке.