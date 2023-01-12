Если у вас не получается что-то продать, ответьте себе на вопрос, а сильно ли вы пытаетесь удовлетворить потенциального покупателя?





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Инсайдеры редакции Moore's Law Is Dead сообщают о том, что производителям графических карт от NVIDIA не поступило традиционной «разнарядки» 4070 Ti о продаже определенного процента партии по «рекомендованной цене» (MSRP), которая, напомним, составляет 800 долларов США.

Если подобное требование «шло в комплекте» с 4080, то с 4070 Ti производители вольны делать все, что им в голову придет. Особо отличился в этом плане Asus, который задрал планку до 1200 долларов за «разогнанную» версию.

Эксперты отмечают, что требование продавать по рекомендованной цене появилось у NVIDIA не просто так, поскольку оно позволяет отчитываться перед инвесторами о достижении «минимальных значений» по продажам видеокарт. Проще говоря, всеми любимый производитель беспокоился о продажах 4080, а уровень продаж 4070 Ti его просто не интересует.

Параллельно с этим блогеры крайне негативно оценивают перспективы 4070 (без приставки Ti) на рынке, поскольку 4090 и 4080, несмотря на конский ценник, все-таки обладают выдающимися показателями по сравнению с 30-й линейкой, а вот 4070 уже похвастаться этим не сможет. Нынешнюю маркетинговую стратегию NVIDIA можно описать древней как сам мир формулой: «Берите, что дают, или проваливайте».

Казалось бы, весьма странная позиция для того, кто хочет продать как можно больше видеокарт. Только хочет ли? Инсайдеры упомянутой выше редакции отмечают, что первые партии 4080 и 4070 Ti были крайне малочисленными.

При этом в СМИ начинают появляться первые подробности «мобильной» 40-й линейки, карточки которой будут иметь другую маркировку, но схожие показатели. За ноутбук с производительностью, схожей с производительностью нынешней 4090, пользователю придется выложить свыше трех тысяч долларов, в то время как за ноутбук с производительностью, сравнимой с показателями 4080, придется выложить свыше двух тысяч долларов. Не удивительно, что с таким ценником NVIDIA пытается придержать кристаллы 40-й линейки до начала мобильных продаж. Возможно, в NVIDIA понимали, что рынок не будет доволен ценовой политикой компании в этом году, а может, слухи о «заваленных старыми карточками складах» — это не просто слухи.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Так или иначе, как давний пользователь ноутбуков, могу заверить читателя, что покупатель всегда берет ноутбук «с запасом», поскольку прекрасно понимает, что карточку он по ходу дела поменять не сможет. Правда не понятно, кому нужен «запас» уровня 4090 или 4080, учитывая, что никаких стоящих переизданий мы так пока и не увидели, но недаром же великий писатель сказал, что «если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно».