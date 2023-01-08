Производителям графических карт предстоит выяснить на своей шкуре, что просто играть в покер на деньги и играть, имея семью и ипотечный кредит - это не одно и то же.

Британский «железный» блогер с роскошным британским акцентом недавно представил общий анализ ситуации с производителями графическим карт, заявив о тупиковом положении, в котором оказалась как NVIDIA, так и AMD.

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По его мнению склады производителей графических карт забиты видеокартами, которые они собирались продавать по астрономическим ценам на волне «второго криптобума». Когда же выяснилось, что криптобум закончился, а новое поколение карт все равно надо выпускать, NVIDIA сделала то, «что делает сантехник в «убитой» квартире, где он не хочет ковыряться: назвал такой астрономический ценник, от выполнения работ по которому он просто не сможет отказаться».

Но тут возникла большая проблема, потому что 90-е, 80-е и 70-е модели 40-й серии продолжают лежать на полках интернет-магазинов, хотя все привыкли, что они оттуда разлетаются со свистом. Здесь наш герой забыл упомянуть, что NVIDIA получает деньги в тот момент, когда крупные сети покупают у неё партию графических карт.

А когда эти карты перестают продаваться как горячие пирожки, магазины вынуждены учитывать риск дополнительных затрат на их хранение, а также упущенную прибыль, что уменьшает размер следующей партии, которую они закажут у NVIDIA. Более того, потеряв возможность быстро заработать на перепродаже, на карточки перестанут набрасываться перекупщики, тем самым снижая выручку розничных сетей, а следовательно, и доход NVIDIA.

К тому же, с доходами у NVIDIA все плохо уже сейчас, а если её склады и правда забиты видеокартами до отказа, как считает упомянутый выше блогер, долго играть с рынком «в гляделки» представители компании позволить себе не могут, тем более что каждые три месяца им нужно отчитываться перед инвесторами.

Не лучшим образом обстоит и ситуация у AMD, которая, «не сговариваясь» с NVIDIA, выставила «запредельный» ценник на свою многострадальную RX 7900 XTX и менее привлекательную для публики XT. Многие аналитики отмечают, что впервые в истории AMD начинает сбрасывать цену на свои топовые видеокарты спустя меньше месяца с момента их релиза.

Упомянутый выше британский техноблогер уверен, что мы еще долго не увидим младшие модели 40-й серии, поскольку NVIDIA надеется одновременно поддерживать продажи 30-й и 40-й серий параллельно. Это мнение созвучно моей оценке о том, что NVIDIA попытается предложить широкой общественности «народное» решение, делая ставку на 3050.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Понятно, что для того чтобы эти карты стали привлекательными для широкой общественности, цена на них должна измениться самым разительным образом, более того, наш герой уверен, что мы уже совсем скоро увидим переиздание 30-й линейки под другим названием и под куда более низким ценником. Что же, с ним трудно не согласиться.