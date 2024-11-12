Польский политик обрисовал общий черты того, как отныне и впредь будет выглядеть жизнь в "цивилизованной Европе".

Высокопоставленный польский политик по имени Кшиштоф Босак в попытках предостеречь своих коллег от необдуманных шагов в вопросе легализации миграции достаточно точно описал журналистам, что происходит в современной Франции.





В частности, он отметил, что «арфиканизация» французских городов идет полным ходом, но при этом он подчеркнул, что речь не идет «о каком бы то ни было расизме». По мнению вице-маршала польского Сейма, «африканизация» - это резкое снижение уровня личной безопасности французских граждан, которое сопровождается всевозможными «инцидентами», вроде убийств, изнасилований и ограблений.

Польский политик выразил свою уверенность, что французы будут по прежнему жить в «развитой демократической стране», однако им придется привыкнуть к регулярным террористическим атакам, а так же ежедневному разбою на улицах.

Босак заявил, что французам отныне придется снимать часы и прятать их в карман, когда они спускаются в подземку, забыть о том, чтобы класть мобильные телефоны на столики в кафе, в то время как красивым женщинам придется раз и навсегда отказаться от ношения привлекательных нарядов. Кроме того, уверен политик, французским гражданам следует как можно чаще оборачивать в темное время суток, когда они выходят на улицу, остерегаться того, чтобы хотя бы на минуту встать у края платформы на железнодорожном транспорте, а кроме того жители Пятой республики будут крепко-крепко держаться за перила на ступеньках, потому что отныне приезжие незнакомцы могут легко их с этих ступенек столкнуть.

Кроме того, Босак выразил свою уверенность, что на территории Германии происходят те же самые процессы. Следует отметить, что с большинством утверждений вице-маршала польского Сейма поспорить практически невозможно, ведь катастрофическое положение дел с мигрантами во Франции уже давно не является секретом для тех, кто внимательно следит за миром геополитики.

Вопрос лишь в том, можно ли назвать общество «демократическим и развитым», если человек вынужден, подобно крысе, без конца оглядываться и всячески дистанцироваться от окружающих из-за страха, что его могут в любой момент ограбить или прикончить. По логике Босака получается, что людям нравится жить в подобной обстановке, и что они сознательно будут голосовать за тех политиков, которые собственноручно подрывают их уровень жизни.



