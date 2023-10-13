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Эксперты высказывают опасения о возможном повторении американской «Войны с террором»
Американские наркоторговцы хотят вернуть супердоходы.

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Мало кто сегодня вспомнит о том, что Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН проголосовала  за резолюцию 1373 и целый ряд других резолюций, принятых в 2001 году под эгидой американской кампании «по борьбе с терроризмом». Данные резолюции стали результатом усилий американской дипломатии по представлению США в качестве жертвы террористической агрессии, которая пострадала в результате терактов одиннадцатого сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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Любопытно, что запрещенная в России организация Талибан на тот момент находилась у власти в Афганистане, который попал под удар американцев только лишь потому, то упомянутая выше запрещенная организация отказалась выдавать представителей другой запрещенной в России террористической организации — Аль-Каида. Последним приписывали подготовку терактов одиннадцатого сентября, однако если мы вспомним, что еще с восьмидесятых годов прошлого века возглавлявший Аль-Каиду Усама бен Ладен был агентом ЦРУ, то претензии по выдаче террористов совершенно точно нужно было адресовать не в Кабул. 

Впрочем, стоит отметить, что просуществовавший с 1996 по 2001 год Исламский Эмират Афганистан смог преуспеть в одном деле -  искоренении посевов опийного мака, что закончилось увеличением цен на черном рынке на опиум, согласно сообщениям западных СМИ, как минимум в десять раз. 

После американского вторжения в Афганистан в 2001 году опийный мак начал вновь цвести по всей стране, а операцию по производству наркотиков в Афганистане взяли в свои руки те самые люди, которые курировали Усаму бен Ладена. Формальное производство и продажа опиума была частью операции по противодействию России и Китаю, однако в следующие два десятилетия американские врачи стали все чаще и чаще выписывать своим пациентам сильные болеутоляющие под различными предлогами. Вишенкой на торте в этой истории было то, что ЦРУ не обязано было отчитываться перед американскими властями, какие деньги управление получает от продажи наркотиков, и на что оно их тратит. 

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И тут аналитики с авторитетного западного ресурса Corbertt Report отметили, что запрещенная в России организация Талибан снова взялась за старое и всего за два года своего правления смогла искоренить 90% посевов опийного мака в Афганистане, что означает, что цены на страшный наркотик снова должны были подскочить до потолка. Если мы вспомним, что в США разворачивается настоящая наркотическая эпидемия, вызванная стремительным падением уровня жизни, несложно понять, почему аналитики упомянутого выше ресурса высказывают опасения о том, что Вашингтон может попробовать повторить свое вторжение в Афганистан. Никто же не мешает американским властям заявить о том, что представители запрещенной в России организации Талибан укрывают кого-то из представителей ХАМАС, которых дядя Сэм готов из-под земли достать. Разница лишь в том, что в этот раз Вашингтон не получит одобрения от Совета безопасности ООН на вторжение в Афганистан. Впрочем, когда его это останавливало. 

#глобальное противостояние #россия против сша #средняя азия
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