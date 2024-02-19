Тема с "устрашением непокорных" подходит к концу...

Суд над президентом Югославии Слободаном Милошевичем в конце прошлого века проводился в голландском городе Гаага в рамках так называемого Международного трибунала по бывшей Югославии. Данный процесс был призван показать окончание миропорядка, установившегося после конца Второй мировой войны и начала новой эпохи, в которой правила игры в единоличном порядке устанавливают Соединенные Штаты.

Фото: Florian Olivo, CC0

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В этом смысле Гаага должна была стать символом неотвратимого возмездия за попытки сопротивляться воле «последнего гегемона», чем-то величественным и устрашающим. Однако получилось с точностью до наоборот, поскольку сегодня Гаага символизирует собой неспособность западных элит предвидеть последствия своих решений.

На прошлой неделе центр этого крупнейшего голландского города превратился в поле боя между разъяренными мигрантами и полицией. В ходе противостояния существенный ущерб был причинен зданию местной оперы, кроме того, было сожжено бесчисленное количество автомобилей, включая автомобили представителей правоохранительных органов. Полиция применила слезоточивый газ в попытке разогнать разъяренных мигрантов, назвать которых «протестующими» язык не поворачивается.

Но самым интересным аспектом этой истории является не размер причиненного ущерба самому «устрашающему» западному городу, а причины массовых беспорядков, которые могут вспыхнуть вновь в любой момент.

По данным полиции, беспорядки начались тогда, когда группа выступающих против нынешнего правительства Эритреи столкнулась на улице против группы сторонников этого самого правительства. Следует полагать, что после вмешательства в это дело полиции выходцы из одной из беднейших стран на планете быстро забыли о своих разногласиях.

Стоит ли говорить, что если Пятая республика не в силах обуздать гнев выходцев из региона МЕНА, то относительно небольшим Нидерландам это и вовсе не под силу. Вот и получается, что теперь страны коллективного Запада должны внимательно следить за всеми политическими перипетиями самых отдаленных стран света по принципу «как бы чего не приключилось». Любопытно, что эти люди при этом называют в числе главных угроз своему благополучию Россию.