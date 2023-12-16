Новые времена рождают новых героев

Создатели легендарной серии игр про угон автомобилей и представить себе не могли, какого размаха может достигнуть изображаемая ими концепция в реальной жизни. Так, в захлебывающихся от мигрантов Соединенных Штатах модной тактикой среди криминального элемента стало преследование желанного автомобиля до дома будущей жертвы, где хозяина автотранспортного средства ждет бесчеловечное избиение прямо в собственном гараже. Таким образом злоумышленики избавляют себя от свидетелей жестокой экзекуции, которая нередко заканчивается госпитализацией или смертью жертвы.

реклама

Судя по всему, проживающие в Пятой республике деятели криминального сообщества решили не отставать от своих заокеанских «коллег», поскольку на прошлой неделе они решили выломать весьма увесистые ворота частного дома в местечке Монтаржи с целью похищения редкого автотранспортного средства, которое за этими воротами хранились. Какого же было удивление банды злоумышленников, когда из темноты на них выскочил весьма немолодой хозяин дома со средневековым палашом наперевес.

Как свидетельствует репортаж одного из французских телеканалов, Сэдрик Галино не только владеет коллекцией средневековых мечей, но еще и умеет с ними обращаться. В одиночку против банды как минимум из трех человек, немолодой француз не только не спасовал, но и смог обратить нападающих в бегство. Помимо самого хозяина в доме находилась его жена, двое дочерей и несколько племянников. Последние помогли Сэдрику охранять жилище до утра, поскольку полиция, как это нынче водится в западных странах, на месте происшествия появилась в тот момент, когда злоумышленников на месте преступления и след простыл.





рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Конечно, речь идет о палаше для тренировочного боя, а не для ратных сражений, потому что в противном случае едва ли кто-нибудь из злоумышленников сумел бы скрыться с места происшествия живым, однако встреча с шестикилограммовым куском стали в руках опытного фехтовальщика мало кого может оставить равнодушным. Что примечательно, так это то, что Сэдрик быстро стал не просто местной знаменитостью, но и самым настоящим героем сети Интернет, поскольку мечтающие смыть с себя позор колониального прошлого западные элиты все как один идут по пути неконтролируемой миграции, которая неизбежно ведет к росту преступности.