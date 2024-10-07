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Крупнейший в мире продавец стройматериалов сбросил 297 тысяч квадратных метров складских площадей
"Большой бадабум" - это такая штука, которую никто не хочет афишировать...

Американский продавец стройматериалов и всевозможных инструментов для ремонта и строительных работ - The Home Depot — всего за один месяц избавился от 297 тысяч квадратных метров складских площадей в четырех разных районах США. Об этом сообщает финансовое издание Bisnow со ссылкой на данные рыночных аналитиков. При этом часть этих площадей The Home Depot сдаст в субаренду, в то время как на других складах владельцам самостоятельно придется искать нового арендатора.

Стоит отметить, что это крупнейший шаг компании по оптимизации расходов за весь год, хотя в еще в конце прошлого года The Home Depot обещала снизить расходы на $500 миллионов. Подобный радикальный шаг по сокращению складских площадей не может не вызвать панику у других игроков на рынке, поскольку The Home Depot – это крупнейший подобный ритейлер во всем мире. Примечательно так же и то, что компания предприняла этот шаг в сентябре, не дожидаясь окончания президентской гонки в США, что говорит о неспособности ритейлера и дальше терпеть крупные убытки.

В ходе прошедшей в прошлом месяце конференции Goldman Sachs генеральный директор The Home Depot Тед Декер указал на то, что в этом году риелторы не смогли достигнуть среднегодовых значений по продажам, из-за чего свыше полуторамиллонов домов в США остались непроданными. Понятное дело, что при подобном положении дел количество желающих строить новые дома резко упало, что и ударило по доходам The Home Depot. Декер объяснил сложившуюся ситуацию «высокой процентной ставкой Федерального резерва США», хотя едва ли 5% можно действительно считать высоким показателем процентной ставки. Стоит отметить, что глава Федерального резерва США Пол Волкер, получивший всемирную известность благодаря своей политической смелости, смог в 1981 году дотянуть процентную ставку ФРС до 21% в успешной попытке положить конец галопирующей инфляции в США.

Однако современные Соединенные Штаты с нынешним уровнем государственного долга едва ли в состоянии пережить ставку ФРС на уровне в 21%, да и кризис 2008 года как раз и начался на рынке частного жилья и лишь затем обвалил другие сектора американской экономики. В этом контексте озвученная Декером цифра, равно как и радикальный шаг The Home Depot по рекордному снижению складских площадей говорит о том, что без дешевого доллара американская экономика больше функционировать не в состоянии, что и продиктовало решение ФРС начать снижение ставки. Другой вопрос, что это приведет к началу нового раунду роста инфляции в США, которую на этот раз останавливать будет уже нечем, поскольку процентная ставка даже в 5% станет для Вашингтона недостижимой роскошью, когда госдолг США достигнет еще больших размеров.  

#глобальное противостояние #финансовый кризис #россия сша
Источник: bisnow.com
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