Главное - это надавить в нужном месте на нужных людей...

Как если бы эскалации напряженности сразу в нескольких регионах мира и разрушительных последствий ураган «Елена» было бы недостаточно для роста ожесточенности и в без того весьма драматичной избирательной гонке в США, как рабочие Восточного и Южного побережий Соединенных Штатов объявили забастовку.

Следует отметить, что от былой промышленной мощи последнего гегемона мало что сегодня осталось, а потому абсолютной большинство товаров Соединенные Штаты завозят из Поднебесной. В этом контексте одновременная забастовка свыше 45 тысяч портовых рабочих могла полностью парализовать жизнь в звездно-полосатом государстве. Стоит ли удивляться, что протестующим и представителям профсоюзов очень быстро пошли на встречу?

Соглашение подразумевает продление контрактов для всех бастующих до 15 января следующего года, когда профсоюзы и работодатели должны прийти к окончательному соглашению относительно многих аспектов будущих условий труда портовых рабочих, включая вопросы автоматизации. Договоренность была достигнута, когда бастующим было предложено увеличение заработной платы на 62% в ближайшие пять лет. При этом предыдущее предложение, которое подразумевало рост оплаты труда на 50% за тот же промежуток времени, профсоюзы не устроил.

Стоит отметить, что без участия Белого дома здесь не обошлось, поскольку издание The Wall Street Journal сообщает о том, что президентская администрация оказала существенное давление на крупный бизнес, требуя как можно быстрее покончить с забастовками, чтобы не мешать процессу избрания Камалы Харрис на пост президента США.

Не вызывает никаких сомнений, что рост заработной платы портовых рабочих приведет к росту инфляции в США, на которую и без того американские граждане жалуются все время президентства Джо Байдена. Впрочем, расхлебывать последствия решения надавить на крупный бизнес будет уже следующая президентская администрация, да и само издание оценивает один день простоя портов на Восточном и Южном побережьях США в несколько миллиардов долларов.

Сейчас среднестатистический портовый рабочий зарабатывает около ста тысяч долларов в год, получая 39 долларов в час за свою работу. Через пять лет эта сумма вырастет до 63 долларов за час, в то время как общий годовой достаток труженика портовой области превысит 162 тысячи долларов. И все это за счет остального населения США, которое и без того сегодня жалуется на малодоступность продуктов питания.