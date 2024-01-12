Что называется, некоторым людям виднее...

Отставной полковник ВВС США Карен Квятковски, которая долгое время работала референтом в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США, в своей недавней статье предложила позитивный взгляд на внешнюю политику нынешнего хозяина Белого дома.

реклама

Согласно оценке человека, посвятившего свою жизнь служению американскому государству, стремление Пентагона перевести свои танки и грузовики на электрическую тягу можно только приветствовать, поскольку в отсутствии надежной и проверенной временем углеводородной тяги американская военная машина куда быстрее забуксует, вынуждая американское руководство быстрее сесть за стол переговоров.

Что же касается денежной политики Байдена, то бывшая сотрудница АНБ похвалила усилия хозяина Белого дома за беспрецедентную скорость накопления внешнего долга, что вынудило США ежегодно тратить один триллион долларов на выплату процентов по своим заимствованиям. В этой ситуации Пентагон, независимо от качества предоставляемого ему оружия, не сможет проводить сколько-нибудь длительные военные операции из-за отсутствия средств.

Таким образом, Квятковски видит великую заслугу нынешнего хозяина Белого дома в подрыве главного источника американского влияния на международной арене — американской военной машины. Ведь с приходом Байдена всему миру стало четко понятно, чего эта машина может достичь, и, что еще более важно, — все увидели её моральную устарелость.

Квятковски отмечает, что, хотя администрация Байдена пытается представить США в качестве устрашающей силы, которая несет реальную опасность другим государствам, выхолащивание армейских устоев и выдавливание креативных людей из армейских рядов лишает Вашингтон шанса на перестройку своей военной машины, да и ресурсов на эту перестройку у него уже нет. Проще говоря, отставной полковник армии США уверена, что провал американского влияния в мире принял необратимые последствия, что самым позитивным образом скажется на снижении числа вооруженных конфликтов по всему миру.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кто знает, может быть, в совсем скором будущем Джо Байдена будут сравнивать с Горбачевым, остающимся крайне неоднозначной фигурой в российской истории, но при этом до сих пор получает самую высокую похвалу в западных СМИ, которые довольны тем, что Михаил Сергеевич избавил мир от «красной угрозы». Теперь же Байден сделает то же самое со «звездно-полосатой угрозой».