Трезвый взгляд на положение вещей - это уже что-то.

По мере ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, многие западные аналитики начали говорить о высоком риске начала нового глобального конфликта, который обусловлен не только неспособностью Вашингтона контролировать действия израильских властей, но и опрометчивой стратегией «ядерного шантажа», который на протяжении долгого времени применялся Западом по отношению к Москве. Напряженность на международной арене достигла такого уровня, что никто уже не берется угадать, что именно может послужить спусковым крючком к старту открытого вооруженного глобального противостояния.

Неудивительно, что в этой ситуации правоконсервативное издание American Thinker решило дать свою оценку того, насколько звездно-полосатое государство вообще готово к подобной войне. В частности, издание отмечает, что хотя денежная политика Франклина Делано Рузвельта нанесла экономике США куда больше ущерба, нежели принесла пользы, но в далеком 1941 году экономически ослабленная Америка все еще могла похвастаться решимостью собственных военных, а так же искренней верой простых американцев в свою страну и её ценности.

Издание убеждено, что хотя нынешняя экономическая ситуация в США практически идентична той, что наблюдалась в начале сороковых годах прошлого века, когда американское правительство печатало деньги направо и налево, надеясь окупить свои расходы за счет поверженных противников, Вашингтон умудрился за восемьдесят лет растерять все остальные свои преимущества.

Так, половина американцев сегодня искренне ненавидят свою страну, прежде всего благодаря стараниям леворадикальных представителей Демократической партии, а потому молодежь уже более не готова защищать Соединенные Штаты с оружием в руках. Все это ведет к ситуации, когда американские ВМФ вынуждены списать 17 все еще боеспособных кораблей лишь из-за того, что в стране с населением в 330 миллионов человек нет достаточного количества желающих служить в элите вооруженных сил — на военно-морском флоте.

Более того, культ поклонения людям в форме, который существовал в США на протяжении десятилетий, когда рядовые американцы считали своим долгом выразить личную признательность как действующим солдатам и офицерам американских вооруженных сил, так и ветеранам, сменился откровенным отторжением широких общественных масс. Ведь люди только и слышат про очередные гендерные и сексуальные «эксперименты» в собственной армии.

В этой связи издание выражает свою уверенность, что если кто-то из заокеанских союзников США и втянет по глупости или злому умыслу дядю Сэма в глобальное вооруженное противостояние, то это противостояние закончится для США весьма трагично.