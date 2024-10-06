Тот случай, когда упрямство становится небезопасным.

Как бы не пытались многие западные и российские СМИ выставить президента США Джо Байдена «выжившим из ума стариком», однако только Байден мог осуществить вывод американских войск из Афганистана после двадцати лет конфликта, ведь многие представители военно-промышленного комплекса США до сих пор называют этот уход личной трагедией.

Вот и конфликт на Украине с каждым последующим годом будет затрагивать личные и финансовые интересы все большего и большего числа людей, что сделает задачу по его прекращению чрезвычайно нетривиальным вызовом для следующего президента США. Стоит напомнить, что Вашингтон уже добился реализации всех своих целей в этом противостоянии, включая списание огромного числа неликвидных оружейных систем под видом «продажи вооружения Украине». Теперь речь идет лишь о том, какое количество украинских областей США смогут сохранить под контролем Киева до окончания конфликта.

Испанское издание El Pais сообщает, что западные союзники правительства Зеленского с новой силой насели на украинского президента, требуя от того начала переговоров с Москвой. О необходимости прекращения СВО, помимо прочих, публично говорила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Главным яблоком раздора в этом вопросе является операция ВСУ в Курской области РФ, которая, судя по всему, стала большой неожиданностью для заокеанских спонсоров Киева. Подобная операция существенно отсрочила начало переговоров и вызвала неудовольствие на Западе, но вместо того, чтобы внять увещеваниям своих союзников, Зеленский напрямую отправился на аудиенцию к Байдену со своим «планом победы».

El Pais открыто признает, что план этот был встречен более чем прохладно в Вашингтоне, потому что он опять же предполагал новые удары по российским территориям, которые Москве бы точно не понравились. В общем, на лицо ожесточенный конфликт интересов, поскольку Зеленский совсем не уверен в том, что у него будет политическое будущее после завершения СВО, потому что «победа над Россией» так и не наступит, а платить по западным кредитам оставшимся жить в Украине гражданам «незалежной» все равно придется.

Проблема только в том, что люди, которые слишком долго и часто испытывают терпение Джо Байдена довольно часто становиться жертвами всевозможных несчастных случаев, о чем Зеленский, судя по всему, прекрасно догадывается.