Когда хорошие идеи заканчиваются, начинается реализация "хоть каких" идей...

Пока одни утверждают, что низкие цены на газ в Европе негативно влияют на доходы российского бюджета, геополитические наблюдатели обращают внимание на тревожные новости о грядущем банкротстве американской нефтегазовой отрасли, которая может и не дождаться перевыборов своего давнего сторонника - Дональда Трампа.

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Вашингтон задумывал идею глобального отказа от традиционных энергоносителей, озаглавленную как «зеленый переход», как один из способов спасения собственной нефтегазодобывающей отрасли. Отсутствие инвестиций в разведку и разработку месторождений на фоне вытеснения России с её главного рынка сбыта должны были позволить американским сланцевикам вздохнуть свободно. Последние находятся в априори невыгодной ситуации, поскольку стоимость добычи углеводородов у адептов метода гидравлического разрыва пласта не только значительно выше, чем у российского нефтегаза, так еще и транспортировку газа через Атлантику нужно включить в ценник для конечного потребителя.

Однако «зеленый переход» не только не взлетел, так он еще и перевел дискуссию о будущем энергетической безопасности мира на рельсы мирного атома, в освоении энергии которого Москва продолжает сохранять пальму первенства. В этом смысле сообщения западных СМИ об отсутствии предпосылок для роста цен на газ в Европе выглядели как приговор для американской нефтегазовой отрасли.

Однако неожиданная атака ВСУ на Курскую область взвинтила цены на газ в Европе до рекордных значений в 2024. Об этом радостно рапортует издание Bloomberg, указывая на близость газоизмерительной станции «Суджа» к месту ведения боев. Данный хаб, согласно утверждениям экспертов, является последним связующим звеном, который напрямую соединяет российских производителей газа с их потребителем — Европейским союзом.

Представители "Газпрома" также отметили, что инцидент в Курской области привел к значительному увеличению стоимости природного газа и СПГ. 9 августа был зафиксирован максимальный уровень биржевых цен за год. В связи с этим в компании предложили задуматься о том, кто может извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

Стоит ли удивляться, что американские чиновники заявляют, что они даже не подозревали о намерении ВСУ осуществить атаку на Курскую область, ведь как и в случае с подрывом газопроводов «Северный поток», речь здесь идет о промышленном терроризме, на очередное проявление которого европейские элиты могут посмотреть куда менее благосклонно, учитывая рост социальной напряженности по обе стороны Ла-Манша.