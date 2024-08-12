Конфликт нетрудно начать, гораздо труднее его закончить...





Бывший посол Соединенных Штатов в Эр-Рияде Чез Фриман, который также в одно время занимал пост замминистра обороны США, рассказал в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано, что Россия и Украина ищут дипломатического разрешения затянувшегося конфликта и надеются на посредничество Китая.

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По мнению ветерана американской политической сцены, как Киев, так и Москва уже отказались от своей риторики о невозможности переговоров с действующим руководством страны-противника, что говорит о готовности обеих сторон искать разрешения конфликта за переговорных столом.

Чез указывает, что войска ВСУ угодили в российскую ловушку в Курской области и понесут очень большие потери, если от них там и вовсе «что-то осталось», в то время как сорокалетние истребители F-16 не имеют никаких шансов в противостоянии с Россией, обладающей «самыми совершенными системами противовоздушной обороны в мире».

Тем не менее, все конфликты заканчиваются за переговорным столом и Специальная военная операция в этом смысле не будут исключением. Бывший посол отметил, что как Москва, так и Киев ищут посредничества Китая в переговорах, однако он не исключает вероятного успеха попыток премьер-министра Венгрии Виктора Орбана усадить сражающихся за переговорный стол.

Стоит отметить, что едва ли президент Украины Владимир Зеленский решился бы купить поместье известного певца Стинга в итальянской Тоскане, если бы он опасался повторить судьбу Троцкого. Однако единственный способ для Зеленского обезопасить себя — это поставить свою подпись под мирными соглашениями с Москвой.

Тем не менее, едва ли текст соглашений будут отличаться для Киеву в лучшую сторону от тех условий, на которые Украина фактически согласилась в самом начале СВО благодаря посредничеству бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Бенета. В этом смысле Фриман намекает на провал американской политики по «сдерживанию» России, который Демократическая партия может признать до начала выборов в Соединенных Штатах, пока у руля в Белом доме все еще находится Джо Байден, на которого пытаются повесить всех собак.

В этом смысле воинственная риторика в отношении Киева лишь осложнит работу по разъяснению необходимости заключения мира, которую еще только предстоит начать отечественным средствам массовой информации.