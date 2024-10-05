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New York Times: Украина планирует отступать медленно и наносить ВС РФ потери
Интересы Киева и Вашингтона начинают расходиться...

Авторитетное американское издание The New York Times в своем недавнем материале попыталось оценить ход СВО, а также дать оценку планам Москвы и Киева на исход противостояния. Стоит сразу отметить, что в материале наблюдаются серьезные логические противоречия, за которые едва ли можно винить журналистов издания, ведь они приводят слова «военных экспертов», которые не только симпатизируют Киеву, но еще и кровно заинтересованы в дальнейшем выделении Украине военной помощи.

В частности, издание отмечает, что в этом году российские войска освободили Марьинку и Авдеевку, а теперь еще и Угледар, который находится на возвышенности, а потому долгое время оставался одним из ключевых узлов обороны ВСУ. Издание отмечает, что за последние два месяца ВС РФ взяли под свой контроль свыше 430 квадратных километров территории Донбасса, что почти в три раза превышает размер освобожденных территорий в июне и июле.

Опрошенные The New York Times эксперты, большинство из которых проживают в разных европейских столицах, в одни голос заявляют, что в случае с СВО мы не имеем дело с войной на истощение, но при этом эти же самые эксперты тут же оговариваются, что единственная надежда Киева — это шанс на то, что Москва истощит свою способность вести боевые действия.

Другими словами, ВСУ планируют отступать и в процессе этого отступления наносить максимальные потери ВС РФ. При этом сами журналисты выражают крайнюю степень неуверенности в том, что этот план может сработать, поскольку Россия не только продолжает наращивать производства всевозможных видов вооружений, но и демонстрирует непоколебимую решимость довести СВО до логического завершения.

При этом издание приводит слова украинского военнослужащего из 72-й бригады, занимавшейся обороной Угледара, который сообщил, что город был взят благодаря преимуществу ВС РФ в артиллерийских системах, которое он оценил соотношением «десять к одному». По словам Романа, который побоялся назвать журналистам свою фамилию, контрбатарейная борьба в принципе невозможна, когда на одно твое орудие приходится десять вражеских.

Следует отметить, что до сих пор Вашингтон смог добиться всех стратегических целей, которые он ставил перед собой, вынуждая Москву начать проведение СВО. Среди этих целей можно назвать и разрыв экономической связей России и ЕС, и принуждение европейских столиц к покупке дорогих американских углеводородов, и замедление темпов развития российской экономики, и сохранение каких-то остатков Украины как средства досаждения Москвы. Каждый следующий день боевых действий лишь сокращает выгоды Вашингтона, а потому неудивительно, что американские журналисты ставят под вопрос мнение опрошенных ими же самими экспертов, а также критикуют самую идею вторжения ВСУ в Курскую область РФ.

#сво #глобальное противостояние #россия-украина
Источник: nytimes.com
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