Потому что даже косо смотреть в сторону России в наше время опасно...

Прошлогодний военный переворот в Нигере поставил в сложное положение не только Францию, которая стремительно теряет свои позиции в бывших колониях, но и Соединенные Штаты. Последние потратили свыше 100 миллионов долларов и больше пяти лет на строительство огромной базы дронов в Нигере, которую эксперты называют самой большой стройкой в истории американских ВВС. Другими словами, речь идет об объекте в пустыне Сахара, размеры которого превышают базу ВВС США Аль-Удейд и Катаре и авиабазу Рамштайн в Германии.

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Подобный военный объект циклопических размеров понадобился Вашингтону не просто так, ведь ведущие мировые державы ведут ожесточенное противостояние за доступ к ценным ресурсам африканских недр и дядя Сэм собирался в этом противостоянии играть чуть ли не первую скрипку, используя Нигер как центр слежения за действиями противников США. Более того, подобная база позволяла вести работу по устранению противников Вашингтона, в том числе и политических, с помощью БПЛА по всей Африке.

В этом смысле государственный переворот в Нигере смешал Пентагону все карты, что заставило американских военных пойти на ведение переговоров с мятежниками, которых они считают представителями «военной хунты». И на какое-то время Вашингтон и правда смог достичь договоренностей с Ниамей.

Однако по данным агентства Reuters, упоминание российского и иранского влияния в Нигере, которое американские дипломаты допустили в ходе переговоров с местным властями в марте этого года, привело к тому, что Ниамей указала американским военным на дверь. Сообщается, что ВВС США уже оставили «объект 201» и вывезли с его территории все ценное оборудование.

Вообще, Пентагон имел разрешение на использование своей военной базы до середины сентября этого года, однако неприветливое отношение со стороны местных военных, судя по всему, вынудило американцев быстрее паковать вещи. Раньше перспектива потери столь важного военного объекта должна была бы спровоцировать полномасштабное военное вторжение США в Нигер, однако позорное бегство американских военных из Афганистана, равно как и бедственное положение Украины и Израиля, которые являются главными военными союзниками США, сделало Пентагон необычайно покладистым и сговорчивым. Что называется, всегда бы так.