В этом раз господин Эммануэль проштрафился серьезно.

Представьте, что ваша резиденция окружена, а разъяренные мятежники сжигают дотла целые районы вверенных вам городов. Ваши действия? Ну, как минимум вы не будете строить сложных многоходовых планов, а постараетесь использовать все имеющиеся у вас ресурсы для стабилизации ситуации. А какие ресурсы могут быть у Франции, которая относительно недавно попрощалась со своим колониальным прошлым? Вот и Макрон в ходе недавних беспорядков, судя по всему, решил, что стесняться в выборе средств в Западной Африке, где Париж традиционно пользуется обширным влиянием, не стоит.

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Понятное дело, что ускорение оттока финансовых ресурсов стало для африканцев последней каплей, ведь они и без того терпели попытки Пятой республики подорвать стабильность целого ряда стран из региона Сахель путем завоза в них наемников, изображающих из себя радикальных исламистов. В общем, терпение — это такая вещь, которая имеет свойство заканчиваться, чем и объясняется военный переворот в Нигере, последовавший сразу после беспорядков во Франции. Поскольку западных игроков уже «попросили» из Мали и Буркина-Фасо, Ниамей оставался одним из последних центров западного влияния в упомянутом выше регионе.

Но тут есть и другое обстоятельство. Дело в том, что американские стратеги прекрасно осознавали перспективу опосредованного военного противостояния с Россией и Китаем в Африке, а потому решили заранее подстелить себе соломки в виде базы БПЛА циклопических размеров, которая будет удобно расположена и которую можно будет легко защищать.

А что может быть удобней, чем построить базу в пустыне Сахара на территории Нигера, который не только расположен в самом сердце Африки, но который еще и является одной из беднейших стран в мире. Вот американские военные и строили с 2018 года объект, который официальный представитель ВВС США Ричард Комурек назвал самой большой стройкой за всю историю американских ВВС. Но что еще более примечательно, так это то, что большинство стоянок БПЛА являются небольшими пристройками на военных аэродромах, а тут речь идет об абсолютно уникальном объекте, который у дяди Сэма на весь Черный континент был один.

Вишенкой на торте в этой истории является дата окончания десятилетнего договора между Вашингтоном и Ниамей на использование земли близ города Агадес, который истекает в 2024 году. Проще говоря, после военного переворота в этой африканской стране Вашингтон рискует лишиться крайне ценного военного объекта, который уже в следующем году может перейти под контроль ВКС РФ или ВВС НОАК. В общем, Макрону такое не простят.