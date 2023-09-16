Если очень вежливо попросить...

Как показывает опыт военных переворотов в таких странах как Мьянма и Нигер, военные чаще всего оказываются куда более практичными людьми, нежели политики. Как мы знаем, несмотря на поток угроз со стороны ряда европейски и африканских держав, военная интервенция в Нигер так и не последовала после произошедшего в этой стране военного переворота в июле этого года.

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Можно не сомневаться, что отказ от военного вторжения стал результатом секретного соглашения между Вашингтоном и Ниамей, главным пунктом которого должна была стать циклопических размеров база американских дронов, расположенная на территории Нигера.

Если бы взявшие власть в Нигере военные поселили бы «выселить» американские ВВС с насиженного ими места, то у США не осталось бы иных вариантов, кроме как объявить о начале военного вторжения в Нигер. Сегодня же Ниамей может диктовать свои условия дяде Сэму и делать это так долго, как нигерийцы того пожелают. Это стало понятно из заявления генерала армии США Джеймса Хекера, который является командующим ВВС США в Европе и Африке. В частности, Хекер заявил, что американские ВВС возобновили вылеты дронов с базы в Нигере.

Однако пресс-секретарь американских ВВС генерал Патрик Райдер со своей стороны отметил, что ВВС США не будут проводить «контртеррористических» операций в Нигере, а также воздержатся от сбора разведанных над территорией этой страны. Райдер заверил, что ВВС США получили разрешение на проведение своих операций «у соответствующих властей», однако они сохраняют за собой право наносить удары по любым силам в целях защиты своих войск, если таковые потребуются.

Другими словами, «последний гегемон» вежливо попросил у мятежников разрешение на то, чтобы и дальше использовать свою военную базу, а также потребовал «не обижать» тысячу сто американских военнослужащих, которые на этой базе находятся. Понятное дело, что это не слишком-то хорошо отразится на имидже Соединенных Штатов, потому что если раньше американскую базу в той или иной стране мира воспринимали как грозное напоминание о безграничных возможностях «единственной супердержавы» в мире, то сегодня наличие подобной базы — это прекрасный повод взять американских военнослужащих «в заложники» и диктовать свою волю Вашингтону.