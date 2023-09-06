Французов попросили паковать чемоданы...

Я уже отмечал, что такая африканская страна, как Нигер, прежде всего, примечательна тем, что американцы построили на её территории циклопических размеров военную базу и теперь не знают, что с ней делать. После того как летом этого года в Нигере произошел военный переворот, Эммануэль Макрон пытался оценить свои шансы начать военную интервенцию в эту западноафриканскую страну и не лишиться при этом власти.

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Шансы оказались довольно невысоки, учитывая, что Пятую республику без конца сотрясают массовые акции протеста, за организацией которых стоят темнокожие мигранты. В общем, как бы сильно Макрон не боялся Вашингтона, он прекрасно понимает, что в «сияющем граде на холме» идет своя драка в преддверии президентских выборов, а потому лучшего момента выйти из игры у него не будет.

Вот катарский телеканал Al Jazeera и рапортует, что Франция ведет переговоры с Нигером о выводе своих войск с территории страны, тем более что обещанная военная интервенция Экономического сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) так и не последовала, что позволило взявшим в свои руки власть военным существенно укрепить свои позиции.

При этом французская сторона настаивает, что тот факт, что она ведет переговоры с «мятежниками» о полном или частичном выводе французских войск с территории Нигера, а их там расквартировано больше полутора тысяч человек, никак не может расцениваться как признак признания Парижем нового правительства Нигера как легитимного.

Стоит добавить, что представители запрещенного в России и признанного экстремистским движения «Талибан» прекрасно себя чувствуют в Афганистане после изгнания оттуда американцев и нисколько не переживают по поводу того, кто их признает, а кто — нет. Можно не сомневаться, что то же самое произойдет и с нигерийским правительством.

Тем не менее демонстративное пренебрежение мнением стран коллективного Запада в Нигере не только явственно показывает всем остальным участникам международного процесса, насколько опрометчиво Вашингтон втянулся в опосредованное противостояние с Россией на Украине, но и что у этого самого Запада не осталось ресурсов на новое противостояние с кем-либо, даже с нигерийскими «мятежниками».