Никогда такого не было, и вот опять...

Я уже как-то рассказывал, что «чудом прошмыгнувший» мимо систем ПВО самого охраняемого места на Земле гражданский Боинг сорвал слушание американского Сената, на котором министр обороны США Дональд Рамсфельд должен был объяснять, почему он не может отчитаться за выделенные его ведомству 2,3 триллиона долларов. Ну как сорвал, уничтожил финансовую документацию вместе с целым крылом Пентагона за два дня до выступления Рамсфельда в 2001 году.

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И хотя с тех пор никаких больше объектов в Пентагон не врезалось, американское военное ведомство регулярно испытывает трудности с дачей показаний о том, куда пошли триллионы долларов государственных субсидий. В этом контексте неспособность Пентагона отследить оружие на сумму в один миллиард долларов, которое предположительно было отправлено на Украину, может показаться каплей в море. Однако миллиард долларов — это очень большая сумма денег.

Более того, речь идет о весьма увесистых ПТУРах и ПЗРК, которые могут натворить дел в случае их попадания в неправильные руки. Так, генеральный инспектор Министерства обороны США Робрет Сторч пояснил журналистам, что доставка и использование более компактных видов вооружений подлежит обязательному мониторингу в связи с высоким риском их перепродажи «не в те руки», однако сегодня Пентагон ничего не может сказать о судьбе около 40 тысяч единиц более тяжелых оружейных систем, которые были переданы Киеву.

Любопытно, что недавно австрийские правоохранительные органы узнали от одного из задержанных ими радикальных исламистов, что солдаты ВСУ пытались продать проживающим в Европе террористам американские системы ПЗРК. Стоит ли удивляться, что сейчас в США рассматривается вопрос об открытии уголовного дела по факту исчезновения американского оружия.

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Стоит отметить, что подобные разбирательства неизменно сопровождают вывод американских войск из той или иной точке земного шара, и что Вашингтон не стал бы устраивать ничего подобного, если бы планировал и дальше поддерживать Киев деньгами или оружием. А теперь американские парламентарии могут легко сослаться на заявление Сторча, объясняя свое нежелание помогать некогда братской нам стране.