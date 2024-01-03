История снова повторяется, правда в других масштабах...

Легендарный американский политический комментатор, профессор Калифорнийского государственного университета во Фресно Виктор Дэвис Хансон в своей недавней публикации весьма подробно разобрал ту ситуацию, которая сложилась в современных Соединенных Штатах. По сути, мы наблюдаем повторение ситуации, когда Демократическая партия США пытается лишить американских избирателей самой возможности голосовать за того кандидата, которому они доверяют.

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Только если в 1860 году демократы пытались лишить жителей десяти южных американских штатов голосовать за Аврама Линкольна, то сегодня тем же гонениям, но уже куда в большем масштабе подвергается республиканец Дональд Трамп. Кстати сказать, именно упомянутые выше десять штатов затем сформируют Конфедеративные Штаты Америки, выступавшие против северных штатов в разразившейся после этого гражданской войне. Впрочем, сравнения на этом не заканчиваются.

Так, Хансон отмечает, что продвигаемая западными олигархическими элитами с трибун форума в Давосе идеология «большой перезагрузки», главным слоганом которой является мысль о том, что рядовые люди не будут владеть ничем, но при этом будут счастливы, до боли напоминает всем нам хорошо известное рабство, право на сохранение которого состоятельные южане отстаивали с оружием в руках. Кстати сказать, оправдывание не только рабства, но и преступлений колонизаторов встречается сегодня в сети все чаще.

Проще говоря, богатые и влиятельные хотят повторить тот же эксперимент, который они уже однажды пытались провести в Конфедеративных Штатах Америки. Кроме того, Хансон отмечает, что, как и во времена Линкольна, современная Демократическая партия просто-напросто игнорирует нормы национального законодательства по вопросам миграции, что ведет к еще более сильному расколу общества.

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По сути, приход Дональда Трампа к власти приведет к окончательному расколу между Старым и Новым светом, потому что в Европе годы президентства «оранжевого монстра» вспоминают с ужасом и тоской. Если же противники Трампа помешают ему участвовать в избирательной гонке, то тогда раскол произойдет уже в самих Соединенных Штатах, как это уже однажды случилось в 1860-м году. А судя по тому, что «старик Джо» так и не пустил Мишель Обаму баллотироваться в президенты, покидать свой пост он не намерен ни при каких обстоятельствах. В общем, год обещает быть интересным.