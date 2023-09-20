Кто-то пытается привлечь внимание...





Для того чтобы сформировать свое мнение о так называемых терактах одиннадцатого сентября в Нью-Йорке, достаточно знать два простых исторических факта. Первый — в ходе атак на Нью-Йорк и здание Пентагона в 2001 году обрушился еще один небоскреб, в который никакой самолет не врезался. Речь идет об аккуратно сложившейся в собственное основание высотке WTC 7.

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Второй примечательный факт — в 1945 году в самый высокий на тот момент небоскреб в мире Эмпайр-стейт-билдинг ввиду плохой видимости врезался военный бомбардировщик B-25 Mitchel, проделав в фасаде здания огромную дыру. Один двигатель «Митчелла» долетел до крыши соседнего здания и уничтожил расположенный там пентхаус, в то время как второй провалился в одну из лифтовых шахт. Возникший после крушения пожар удалось ликвидировать за сорок минут, при этом здание даже не собиралось рушиться.

Строительство башен-близнецов Всемирного торгового центра началось в 1966 году спустя двадцать лет после крушения «Митчелла», поэтому возможность попадания в любую из двух башен крупного самолета учитывалось на этапе проектирования, а проектировали небоскребы, которые отобрали у Эмпайр-стейт-билдинг звание самого высокого небоскреба в Нью-Йорке, люди неглупые.

В общем, представители Американского общества инженеров в гражданском строительстве США уже не один десяток лет пытаются донести до общественности, что для того чтобы здание сложилось как карточный домик, как произошло с тремя небоскребами в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, а не рухнуло набок, требуется контролируемый подрыв несущих конструкций и огромное количество математических расчетов.

Одновременно с этим симпатизирующие Демократической партии США американские ресурсы распространяют в сети слухи о том, что башни-близнецы подорвали американские спецслужбы с помощью ядерных зарядов, однако, учитывая тот факт, что демпартия давно срослась с так называемым разведывательным сообществом США, данные утверждения напоминают всем хорошо известную формулу «пчёлы против мёда». Судя по всему, доводы общества инженеров звучат слишком уж убедительно.

И тут в канун 21-й годовщины терактов одиннадцатого сентября в Нью-Йорке на одном всем нам хорошо известном видеохостинге обнаружилось видео, на котором достаточно четко запечатлено попадание второго лайнера Boeing 767 в одну из башен-близнецов. Видео загрузил в сеть некий Кевин Вестли, который утверждает, что выложил его еще в 2001 году, однако забыл сделать видео публичным. Любопытно, что разместивший видео YouTube-канал был создан в 2006 году, а видео было загружено год назад, поэтому высказанная автором видео версия событий не выдерживает никакой критики. За прошедшее с момента публикации время видео набрало свыше 7 миллионов просмотров.

Кроме того, комментаторы под видео справедливо отметили, что любой американский телеканал отдал бы за размещенную Кевином видеозапись приличные деньги, однако он предпочел «забыть» про видео на двадцать с лишним лет и даже ни разу не проверил его статус.





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Но меня куда больше интересует другая деталь: видео было снято с борта прогулочного судна, которое находилось напротив башен-близнецов 11 сентября 2001 года. То есть у автора ролика не было даже гипотетической возможности убежать в панике от разлетающихся обломков башен-близнецов, однако видео обрывается задолго до начала обрушения. Можно поспорить, что Американское общество инженеров в гражданском строительстве США с удовольствием изучило бы данную запись, если бы она была немного длиннее.