Удача Зеленского подходит к концу...

Если словосочетание «снарядный голод» в основном принято употреблять в контексте обсуждения Первой мировой войны, то сложно себе даже представить, какое определение историки придумают для того, что сегодня переживает коллективный Запад. Ведь страны-участники «Великой войны» в самое тяжелое время худо-бедно какие-то снаряды производили, чего нельзя сказать про Вашингтон и его союзников. Дядя Сэм уже сегодня выгребает последние остатки кассетных боеприпасов, потому что обычные снаряды у него давно закончились.

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Стоит ли удивляться, что среди союзников США в последнее время развернулась настоящая драка за каждый десяток тысяч артиллерийских снарядов, хотя, по оценкам Пентагона, ВС РФ только за один день проведения СВО выстреливают больше двадцати тысяч снарядов. В общем, ситуация не из приятных, тем более что «последний гегемон» все еще пытается демонстрировать силу на международной арене, заявляя, что у него-то денег хватит как на поддержку Украины, так и на поддержку Израиля. Кстати, это вполне может быть правдой, только вот купить на эти деньги оружия Вашингтону не у кого.

Так, авторитетное американское издание Axios сообщило, что предназначавшиеся для Украины несколько десятков тысяч снарядов будут переданы Израилю для восполнения тех запасов, которые дядя Сэм хранил на территории еврейского государства. По существующему между Израилем и США соглашению, Иерусалим имеет возможность получить доступ к складам с американским оружием, размещенным на территории еврейского государства в случае войны или проведения специальной военной операции.

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Правда, с недавних пор эти склады опустели, потому что США отправили все, что у них было в наличии, Киеву, что и вынудило их пополнять свои запасы на израильской земле в ущерб Киеву. Логику Вашингтона понять не сложно — Иерусалим и правда оказался в крайне тяжелой международной обстановке, а Украине несколько десятков тысяч снарядов — это на один день боев. В общем, вера Соединенных Штатов в то, что они могут сломить сопротивление Москвы, наконец-то пошатнулась, что будет иметь далеко идущие последствия для Украины и правительства Владимира Зеленского.