Кто сказал, что ошибаться могут только люди?

Когда я слышу истории про прекрасный мир будущего, где умные машины будут буквально-таки удовлетворять любую человеческую потребность, мне всякий раз вспоминается святой отец из бессмертного фильма Люка Бессона «Пятый элемент», который весьма точно подметил, что планы даже самого влиятельного и могущественного человека могут оборваться из-за маленькой вишенки, которой он подавился.

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Что-то подобное произошло с японским автопроизводителем Toyota, известен своим качеством и стремлением к совершенству. Из-за ошибки в программном обеспечении Toyota вынуждена была остановить все свои 14 заводов по всей Японии, поскольку на складах компании не оказалось критически важного компонента для производства, поскольку их просто-напросто не заказали.

Если бы запчасти компания заказывала «по-старинке», то какой-нибудь сотрудник, пусть бы даже не самый смышленый, скорей всего заметил бы ошибку, однако автоматизированная система не заметила подвоха. Отмечается, что Toyota не имеет запаса деталей на своих складах для производства автомобилей, что позволяет ей сокращать расходы на производство, но, как оказалось, обеспечение конвейеров «с колес» имеет и обратную сторону.

Экономисты уже сейчас отмечают, что остановка заводов одного из крупнейших автопроизводителей в мире даже на сутки повлечет за собой нарушение работы цепочек поставок, а следовательно, выльется в колоссальные убытки не только для японского гиганта, но и для его клиентов.

Специалисты компании пока исключают возможность кибератаки, но тут неизвестно, что может нанести Toyota больший репутационный ущерб — сообщение об «ошибке» в программном обеспечении, либо же признания того, что какие-нибудь талантливые хакеры, которые едва-едва достигли пубертата, могут парализовать работу такого огромного предприятия. Стоит ли удивляться, что Пентагон использует проверенные десятилетиями информационные системы, а не бросается очертя голову в «облачный» омут. В общем, как бы меня не убеждали, а в «прекрасном мире будущего» я все равно буду полагаться на работу людей, а не машин.