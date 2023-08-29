Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Заводы Toyota остановились по всей Японии из-за технического сбоя
Кто сказал, что ошибаться могут только люди?

реклама

Когда я слышу истории про прекрасный мир будущего, где умные машины будут буквально-таки удовлетворять любую человеческую потребность, мне всякий раз вспоминается святой отец из бессмертного фильма Люка Бессона «Пятый элемент», который весьма точно подметил, что планы даже самого влиятельного и могущественного человека могут оборваться из-за маленькой вишенки, которой он подавился.

реклама

Что-то подобное произошло с японским автопроизводителем Toyota, известен своим качеством и стремлением к совершенству. Из-за ошибки в программном обеспечении Toyota вынуждена была остановить все свои 14 заводов по всей Японии, поскольку на складах компании не оказалось критически важного компонента для производства, поскольку их просто-напросто не заказали.

Если бы запчасти компания заказывала «по-старинке», то какой-нибудь сотрудник, пусть бы даже не самый смышленый, скорей всего заметил бы ошибку, однако автоматизированная система не заметила подвоха. Отмечается, что Toyota не имеет запаса деталей на своих складах для производства автомобилей, что позволяет ей сокращать расходы на производство, но, как оказалось, обеспечение конвейеров «с колес» имеет и обратную сторону.

Экономисты уже сейчас отмечают, что остановка заводов одного из крупнейших автопроизводителей в мире даже на сутки повлечет за собой нарушение работы цепочек поставок, а следовательно, выльется в колоссальные убытки не только для японского гиганта, но и для его клиентов.

Специалисты компании пока исключают возможность кибератаки, но тут неизвестно, что может нанести Toyota больший репутационный ущерб — сообщение об «ошибке» в программном обеспечении, либо же признания того, что какие-нибудь талантливые хакеры, которые едва-едва достигли пубертата, могут парализовать работу такого огромного предприятия. Стоит ли удивляться, что Пентагон использует проверенные десятилетиями информационные системы, а не бросается очертя голову в «облачный» омут. В общем, как бы меня не убеждали, а в «прекрасном мире будущего» я все равно буду полагаться на работу людей, а не машин.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#глобальное противостояние #япония #япония и россия
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему Зеленский согласился на проведение выборов в условиях военного положения
В США опасаются, что Россия откажется разговаривать с Вашингтоном об СНВ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30СМ2
7
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальнее M982 Exalibur
35
Украинские ВВС потеряли трёх лучших пилотов во время боевого вылета, в т.ч. "Призрака Киева"
11
Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил 10 покушений
6
В Украине заявили о взятии Работино – что происходит, и есть ла шансы у армии РФ удержать посёлок
4
Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашёл в турецкий порт в Антальи
7
В Сети появились фото макета мобильной пусковой установки на 16 дронов-камикадзе «Ланцет» новой модификации
+
CNSP: посольство Франции в Нигере надо оставить без воды и электричества
1
Анонсирована материнская плата MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi
+
Il Sole 24 Ore: в Италию прибыли почти 2 тысячи мигрантов за сутки на 63 лодках
+
Теща Зеленского приобрела виллу в Египте по соседству с Анжелиной Джоли
6
Система защиты танков от FPV-дронов «Тритон» успешно испытана в зоне СВО
+
GIGABYTE представила трёхвентиляторные Radeon RX 7800/7700 XT GAMING OC с охлаждением WINDFORCE
+
Россияне массово отказываются от Google Chrome и переходят на другие браузеры
14
В поисках дома Цукерберга Илон Маск испытал на практике автопилот Tesla
+
Генштаб США: Украина получит F-16 в не столь отдалённом будущем
3
Российская ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
1
В США разрабатывают новую БМП на замену М2 Bradley
+
Инженеры «Калашникова» показали макет пусковой платформы для запуска 16-ти дронов-камикадзе «Ланцет»
+
Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина
+

Популярные статьи

Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
102
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
142
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
44
Перекупщики и "моддеры" Авито
8
Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III
5
"Сердце Стоун": весьма посредственный шпионский боевик
+
Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа
1
Россия успешно испытала лазерную пушку, способную за считанные секунды сжечь любой БПЛА
9
Почему США даже ценой жизни 30 тысяч своих солдат готовы отправить войска в Тайваньский пролив
6
Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
13

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
21:30
Не добавили режим разделенного экрана на эске в БГ3, всё, ска умерла
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
beltar
21:29
На хрен нам твой системник смотреть?
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Евгений Васильев
21:29
Он имел ввиду, что только бездомные могут хорошо работать
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
Евгений Васильев
21:28
самые лучшие работники бездомные значит - квартир у них нет. Непонятны тогда претензии к капитализму
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
beltar
21:28
Ничего не обновляю. ЧЯДНТ? Может просто ты глуп и зачем-то GeForc Experience установил?
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Евгений Васильев
21:27
И какие там права на завод были? В какой статье описано? Сколько я мог забрать со своего завода? ОН ой же
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
Евгений Васильев
21:26
Качество советских квартир?
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
PanzerK
21:25
Вывоз капитала это не вывоз денег, это вывоз производства, как например перенос производства из США в Максику, в Японию и тд. Капитал есть стоимость способная производить другую стоимость.
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
Евгений Васильев
21:25
стух, как и обычно у "социалистов"
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
Truth Seeker
21:24
От кремлебота слышу
Пресс-служба Пригожина сообщила о состоявшихся в закрытом формате похоронах основателя ЧВК «Вагнер»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем