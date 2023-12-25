Это не конец, это все только начало...

Если неспособности израильских военных одержать окончательную победу над боевиками радикальной организации ХАМАС, а также нескончаемой череды визитов американских лиц, требующих от израильских властей прекратить портить и без того подмоченную репутацию США, было недостаточно для принуждения Израиля к миру, то парализовавшие судоходство как в Красном море, так и в Суэцком канале йеменские хуситы поставили жирную точку в этой истории.

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Впрочем, как должен выглядеть «мир» после того, как ЦАХАЛ уничтожили двадцать тысяч ни в чем не повинных жителей сектора Газа, потеряв в уличных боях с боевиками ХАМАС около пятисот своих военнослужащих. Так или иначе, израильские СМИ сообщили в прошедшую субботу, что наземная часть операции в секторе Газа сворачивается, войска отводятся на израильскую территорию, а на границе с Газой будет создана «буферная зона».

Понятное дело, что израильские власти заявляют о том, что они будут продолжать наносить авиаудары по целям ХАМАС, но интенсивность этих ударов должна будет оставаться довольно низкой, учитывая складывающуюся на Ближнем Востоке ситуацию.

Очевидно, что Израиль ждет затяжной политический кризис, в ходе которого нынешнее руководство страны во главе с Биньямином Нетаньяху скорей всего будет вынуждено отойти от власти. С другой стороны, ХАМАС теперь станет не просто доминирующей политической силой в палестинских анклавах, он еще и сможет существенно нарастить свои ряды за счет тех, кто будет жаждать отомстить за убитых ЦАХАЛ в ходе обстрелов Газы женщин и детей.

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Так же не вызывает сомнений, что Вашингтон будет торопиться навязать палестинцам решение о создании государства Палестина по соседству с Израилем, которое он же сам сознательно тормозил. Однако теперь палестинцы уже не будут выступать с позиции просителей, а с позиции требующей уступок серьезной силы, что существенно усложнит процесс переговоров. Следующий раунд палестино-израильского противостояния обещает быть еще более ожесточенным, однако едва ли заварившие в этот раз кашу израильские элиты изменят свой подход к построению отношений со странами региона — слишком уж долго они сидели под крылом у дяди Сэма, чтобы осознавать всю тяжесть своего положения сегодня.