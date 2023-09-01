Зловредного магната ни на какой козе не объехать...

Мало кто знает, что в конституции США отсутствует положение о назначении досрочных перевыборов, а потому в случае гибели американского президента его пост занимает вице-президент Соединенных Штатов. Более того, даже если и с тем что-то случится, досрочные выборы все равно не состоятся, а кресло президента перейдет следующему человеку в длинном списке, в котором даже госсекретарь США значится.

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Эта маленькая деталь превращает вице-президента США в этакий «чемодан без ручки», с которым действующий американский президент ни расстаться не может, ни наладить работу в паре. В общем, традиционно на должность вице-президента принято брать далеко не самых смышленых политиков, подтверждением чему является нынешний вице-президент США Камала Харрис, которую «дедушка Джо» умудряется каждый раз выставить в крайне глупом свете, давая ей невыполнимые поручения.

В этом смысле нынешний лидер президентской гонки в США Дональд Трамп проявил изрядное политическое мужество, заявив, что он готов рассмотреть кандидатуру своего соперника по президентской гонке Вивека Рамасвами на пост вице-президента США. Рамасвами, вне всяких сомнений, человек неглупый, а потому может создать Трампу множество проблем в кресле вице-президента. Однако Трампу нужно показать, что он не видит в миллиардере индийского происхождения никакой угрозы, а потому готов принять его с распростертыми объятиями, но не как равного.

Вообще, в США сложилась уникальная по своей беспрецедентности ситуация, когда Демократическая партия уже решила, что Трампа она к власти ни под каким предлогом не пустит, но при этом она с ужасом ожидает реакции сторонников Трампа на свое решение. Американские элиты даже попытались предложить сторонникам «оранжевого монстра» двух политических двойников Трампа - Роберта Кеннеди-младшего на стороне Демократической партии и того самого Вивека Рамасвами на стороне Республиканской. Ничего не помогает, поскольку рейтинги у Трампа остаются рекордными.

А самое главное — сам Трамп даже не пытается как-то подыграть своим политическим оппонентам, прекрасно осознавая, что попытка уйти в тень будет иметь для него самые трагические последствия. В общем, налицо неразрешимый политический конфликт.