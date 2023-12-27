Сколько веревочке не виться, а конец...

Глядя на фотографии измученного лица бывшего грузинского президента, мало кто сегодня вспомнит о том, что Михаил Саакашвили когда-то был не просто самым влиятельным человеком в Грузии, но и ближайшим соратником звездно-полосатого гегемона. Саакашвили отправился за решетку в 2021 году за то, что он не ушел с политической сцены в угоду «заокеанскому господину», и будет там еще очень долго в назидание другим союзникам США.

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Примечательно, что издание Jewish Press совершенно верно подметило, что в прошлом августе госдепартамент США опубликовал документ под названием CHIRG, он подразумевал, что Вашингтон будет иметь легальные основания для суда над теми союзниками США, которые используют американское оружие для убийства гражданских лиц. Понятное дело, что никоим образом расширить юрисдикцию «последнего гегемона» на другие страны госдепартамент не может, но это и не требуется.

Поскольку сообщения о скором окончании наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа сменились в СМИ заявлениями Нетаньяху о его намерении эту операцию продолжить с удвоенной силой, а так же комментариями все еще пока действующего премьер-министра о том, что Вашингтон не может решать, с кем Израиль воюет, мы наблюдаем пример ожесточенного противостояния премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена.

Следует отметить, что бегство американских военных из Афганистана и провал американской политики на Украине пришлись на первые четыре года президентства «старика Джо», которому теперь нужна сильная публичная победа для переизбрания.

В своей политике Байден опирается на молодую часть американского населения левого толка, которая практически единогласно высказала симпатии движению ХАМАС, с которым Израиль воюет. Однако полностью отказаться от поддержки Иерусалима Байден тоже не может. Все что ему остается — это убрать с руководящего поста Нетаньяху и постараться добиться урегулирования палестино-израильского конфликта до президентских выборов. Второе у него вряд ли получится, а вот первое вполне.

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Вот издание Jewish Press и забило тревогу, поскольку в ходе одного из своих недавних выступлений Байден заявил о том, что беспорядочный обстрел мирного населения сектора Газа — это ошибка, которая будет иметь свои последствия. После чего Байден заявил, что попытка Нетаньяху провести реформу Верховного суда расколола израильское общество и теперь США должны объединить его обратно, а заодно и добиться признания палестинской государственности. Несложно догадаться, каким образом президентская администрация США будет этих целей добиваться. А как показывает опыт «Северных потоков» и судьба Евгения Пригожина, просто так «старик Джо» никогда никого не предупреждает.