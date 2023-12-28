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Британская журналистка назвала прошедший год годом «зеленого газлайтинга»
Право частной собственности? А вы, вообще, о чем?

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Термин «газлайтинг» пришел к нам из мира кинематографа, а вернее из детективного триллера  «Газовый свет» 1944 года, где мечтающий избавиться от своей суженой негодяй не просто строит всяческие козни, чтобы расстроить её душевное здоровье, но еще и напрочь отрицает то, что в старом доме происходит что-то неладное.

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В общем, этим термином принято сегодня называть отрицание очевидного в попытках убедить своих оппонентов в их ментальной несостоятельности. Особенно любопытно это выглядит на примере крупных западных СМИ, которые все как один отрицают развязанную на Западе войну с автолюбителями, которых хотят пересадить на электрокары, либо же заставить передвигаться на своих двоих.

Особенно эта ситуация задела британскую журналистку Лорен Смит из издания Spiked. В ответ на это акула англосаксонского пера объявила весь 2023 год годом «зеленого газлайтинга». Судите сами, мало того что американские автомеханики уже публично заявляют о превращении США в некое подобие Кубы, где все пользуются исключительно старыми автомобилями, а о существовании автомобилей новых люди узнают только из газет, так еще и крупные западные СМИ назвали жителей британского города Оксфорд «сторонниками праворадикальных теорий». По мнению журналистов крупных западных изданий, попытки сопротивляться местным властям, намеревающимся «принудительно сократить число необязательных поездкок на личном автомобиле»,  - это верный признак праворадикальных взглядов.

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Более того, даже несмотря на то, что британский премьер-министр Риши Сунак публично назвал ограничение скорости передвижения на автомобиле 30 километрами в час при движении по некоторым жилым районам Туманного Альбиона «войной с автолюбителями», западная пресса продолжает убеждать автолюбителей в отсутствии оснований для недовольства. Любопытно, что многие лондонцы вынуждены ежедневно платить штраф, эквивалентный полутора тысячам рублей, за возможность ездить по британской столице на старом автомобиле с большим объемом двигателя. В этом контексте заявления о том, что в Европе собираются принудительно утилизировать старые автомобили, представляются нам уже совсем в другом свете.

#глобальное противостояние #зеленый переход #великобританиия
Источник: spiked-online.com
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