Китайские предупреждения заканчиваются...

На протяжении всей специальной военной операции на Украине западные спутники были главным источником информации для ВСУ. Они помогали спасать бронетехнику от ударов российских ВКС, давали информацию о целях не только на линии боевого соприкосновения, но и в глубине российской территории, а самое главное — помогали осуществлять стратегическое планирование.

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С самого начала спецоперации Илон Маск каким-то шестым чувством ощущал неизбежные проблемы, связанные с использованием спутников компании Space X бойцами ВСУ. Ведь после уничтожения Каховской ГЭС страны коллективного Запада полностью исчерпали потенциал к дальнейшему обострению ситуации, потому что после этого подрыва Москва могла переходить к открытому противостоянию. Впрочем, российское руководство, как оно часто бывает, решило не торопить лошадей и хорошенько все взвесить.

И вот, согласно сообщениям «РИА Новости», МИД РФ официально объявил о том, что западные спутники могут стать законными целями для ударов ВКС РФ, поскольку они используются для координации ударов ВСУ по территории России. Не вызывает никакого сомнения, что позиция Москвы была доведена до наших вчерашних заокеанских партнеров заранее, поскольку всю прошлую неделю в США шла возня вокруг того, кто будет нести ответственность за катастрофы, связанные с неиспользуемыми спутниками.

В частности, Федеральная комиссия по связи США впервые оштрафовала компанию за то, что она не смогла вовремя увести неиспользуемый спутник с его рабочей орбиты. Под удар регулятора попала спутниковая телекомпания DISH, которая заплатит штраф в 150 тысяч долларов за «забытый» в космосе неисправный спутник.

Более того, Федеральное управление гражданской авиации США выразило свою озабоченность Илону Маску из-за публикации исследования, свидетельствующего о том, что спутники Starlink, срок службы которых не превышает пять лет, не будут полностью сгорать в верхних слоях атмосферы, а потому образующаяся в процессе их падения «раскаленная шрапнель» может поражать не только жителей тех или иных регионов мира, но и самолеты гражданской авиации.

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В общем, американское правительство самым серьезным образом опасается, что гражданские компании вроде Maxar и Starlink будут судиться с ним из-за потери дорогостоящих коммерческих спутников, которые Вашингтон использовал для поддержки ВСУ. Для этого и готовятся соответствующие инструменты принуждения этих компаний, что говорит о том, что вектор оказания ответного давления выбран Москвой правильно.