Никаких тебе шуток и прибауток...

Ни для кого не секрет, что после того как Соединенные Штаты нарушили данное в Бреттон-Вудсе обещание, согласно которому доллар можно было конвертировать в золото в любой момент времени, именно нефть стала главной точкой опоры для американской валюты. Поскольку торговля нефтью происходила в долларах, то как ведущие производители черного золота, так и крупнейшие экономики мира были заинтересованы в том, чтобы в любой момент времени иметь на руках достаточное количество «зеленых бумажек», чтобы не остаться без энергоресурсов.

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В этой ситуации скорость глобального отказа от доллара определяется скоростью отказа от использования американской валюты в расчетах за нефть. Так, по мнению одного из ведущих южноафриканских экономических экспертов Уильяма Гумеда, страны Большой семерки обладали шестикратным перевесом над странами БРИКС по такому показателю, как ВВП на душу населения. Однако стремительное расширение данной организации, а уже в январе следующего года БРИКС будет насчитывать одиннадцать стран, существенно изменило расклад сил между странами коллективного Запада и так называемым «глобальным Югом».

Гумеда отмечает, что все ведущие производители нефти в мире: Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Нигерия либо уже присоединились к БРИКС, либо же собираются это сделать в обозримом будущем. Таким образом, ведущие производители нефти окажутся в рамках одного объединения, которое будет использовать какую угодно другую валюту, но точно не доллар, что в конечном итоге и станет приговором для «вечнозеленой» американской валюты.

Гумеда и другие южноафриканские эксперты сходятся во мнении, что спусковым крючком к расширению БРИКС стало начало специальной военной операции на Украине, которое побудило США и его сателлитов обложить Россию беспрецедентными санкциями. В итоге, глядя на то, какому давлению подвергается Москва, представители «глобального Юга» задумались о том, какая судьба может ожидать их самих, если страны коллективного Запада все-таки добьются своего. Таким образом, Запад сам спровоцировал ускорение темпов отказа от использования американской валюты по всему миру, а Россия лишь умело подвела его к этому.