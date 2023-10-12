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Бельгия пообещала начать поставлять F-16 на Украину «с 2025 года»
Хоть какая-то определенность...

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Мало того что британское правительство уже вполне официально признало, что оно истощило свои запасы оружия, так еще и датский адмирал Роб Бауэр, занимающий руководящий пост в структурах Североатлантического альянса, открыто признал исчерпание запасов НАТО.

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Другими словами, исход противостояния на Украине уже решен и теперь западные политики просто ждут, пока Москва побыстрее избавит их от необходимости общаться с Владимиром Зеленским. Учитывая, что до начала СВО большинство западных аналитиков сходилось во мнении, что ВС РФ возьмут Киев за десять-пятнадцать дней, на их месте я бы не стал рассчитывать на то, что о большой головной боли под названием «Украина» им удастся скоро забыть.

Москву вполне устраивает нынешнее положение дел и она может свернуть проведение СВО только в обмен на весьма выгодные для себя договоренности, на которые Соединенные Штаты при Джо Байдене никогда не пойдут. Вот и получается, что нужно ЕС поддерживать Украину, но делать это в максимально щадящем для себя режиме.

Вот и премьер-министр Бельгии Александр Де Кро решил сделать ход конем и после встречи с Владимиром Зеленским открыто заявил журналистам, что Бельгия «будет в положении» начать поставки истребителей F-16 на Украину «с 2025 года». Проще говоря, если я декабре 2025 года Брюссель отправит Киеву один истребитель F-16, то это не будет нарушением обещания Де Кро.

Впрочем, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер посчитала нужным уточнить, что выполнение этого обещания будет зависеть от того, какое количество истребителей F-35 поступит на вооружение бельгийских ВВС. То есть сокращение выделяемых бюджетных ассигнований на закупку злосчастного творения Lockheed Martin будут достаточным основанием, чтобы это обещание нарушить.

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Эксперты при этом напоминают, что Нидерланды обещали поставить Киеву F-16 еще в январе этого года, но так пока свое обещание не сдержали. Что же, Александр Де Кро оказался куда опытней своих нидерландских коллег, что никак не меняет того обстоятельства, что «вся королевская конница и вся королевская рать» пытается всеми силами отделаться от Киева и связанных с ним проблем.

#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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