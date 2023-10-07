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Cloudfisher
Почему нападение на Израиль — это лишь эпизод глобальной войны против союзников США
События в мире происходят исторические...

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Про многих людей принято говорить, что у них язык как помело. Приблизительно так можно описать бывшего американского президента Дональда Трампа, который никогда и нигде за словом в карман не полезет. Впрочем, если внимательно послушать «оранжевого монстра», как его называют представители Демократической партии, можно очень быстро обнаружить, что Трамп любит говорить обо всем в превосходной степени. Мол, такие в США прекрасные вертолеты, что глаз не оторвать, а люди какие, а экономика...

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В этом смысле прямое оскорбление другого политика, пусть даже главного политического оппонента — это нечто из ряда вон выходящее для 45-го президента США. Тем не менее Трамп относительно недавно назвал действующего американского президента Джо Байдена «тупым» из-за того, что тот открыто признал перед лицом всего мира, что у Вашингтона закончились снаряды из-за конфликта на Украине.

По мнению бывшего первого лица американского государства, единственное, что может быть глупее полного израсходования жизненно важного для безопасности любого государства ресурса — это открытое признание в собственной недальновидности. И с Трампом тут сложно поспорить, хотя люди вроде вашего покорного слуги весь год твердили о том, что стрелять Вашингтону нечем.

В этом смысле военный переворот в Нигере, где никем не прикрываемая и не поддерживаемая военная элита смогла собственноручно поставить под удар крупнейшую базу ВВС США во всей Африке, стал для мира лакмусовой бумажкой.

После этого никому объяснять, что король, собственно говоря, «голый» уже не нужно было. Турция и Азербайджан взяли контроль над Нагорным Карабахом, пользуясь недальновидностью политики Еревана по отношению к Москве, а палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль...

Вообще, я уже отмечал, что попытки Биньямина Нетаньяху удержать власть в стране рано или поздно приведет к тому, что само существование Израиля будет поставлено под вопрос. Ведь под знамена ХАМАС можно поставить и представителей ливанской организации «Хезболла», и ветеранов десятилетней войны за освобождение Сирии от прозападных радикальных боевиков, и хуситов из организации «Ансар Алла», которые собственноручно опрокинули саудовскую армию, и, конечно же, Корпус стражей Исламской Революции. Ведь никто же не отличит...

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И никакая Армия обороны Израиля с подобным войском никогда не справится... А что же Вашингтон? А Вашингтон даже не знает, как ему расхлебать заваренную им же кашу на Украине. А тут уже на горизонте маячит возвращение Тайваня в родную гавань. В общем, времена для союзников США настают крайне мрачные, потому что все, кто хотел свести с ними счеты, имеют теперь прекрасную возможность это сделать.

#россия против сша #ближний восток #глобальное проивостояние
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