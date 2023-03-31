Запасаться попкорном можно уже сейчас.

Если вы когда-нибудь играли в города, то вы точно знаете, что после определенного момента вспомнить название еще одного населенного пункта становится невероятно трудно. Вообще, при проектировании игры геймдизайнер должен четко представлять, какое количество ходов игра должна продлиться, но я сомневаюсь, что кто-то подобный участвовал в создании давней советской забавы. Впрочем, то же самое можно сказать и про мир политики.

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С момента прихода Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году обе политические партии в США втянулись в ожесточенное противостояние, вызванное неспособностью каждой из сторон мириться с тем политическим курсом, который проводит другая. Трамп хочет превратить США в закрытое государство с сильной рабочей этикой, в то время как противостоящая ему Демократическая партия хочет сделать из бывшей страны-угнетателя чемпиона по продвижению этнических меньшинств. Ни тот ни другой план сейчас уже не выполним, что не мешает давним противникам драться за свои идеи.

Сейчас мы подошли к той черте, когда все имена городов уже названы, а ни одна сторона проигрывать не хочет. Демократическая партия не может выиграть выборы у Трампа даже путем их фальсификации, а Республиканцы не готовы мириться с продолжающимися попытками помешать «оранжевому монстру» победить.

В этом смысле ордер, выданный в Нью-Йорке на арест Дональда Трампа по надуманному делу — это переход Рубикона, после которого возврат к прежней системе правления в Соединенных Штатах уже не осуществим. Если бывший президент не может быть уверен в своей безопасности после ухода с поста, то какой ему смысл добровольно отказываться от нахождения у власти?

Штат Нью-Йорк здесь упоминается неслучайно, потому что резиденция Дональда Трампа находится во Флориде, руководит которой другой кандидат в президенты США от Республиканской партии - Рон Десантис. Если последний даст согласие на выдачу Трампа суду в Нью-Йорке, то он может попрощаться не только со своими президентскими амбициями, но и со своей политической карьерой. Таким образом, Демократическая партия смогла сплотить вокруг Трампа даже те силы, которые никогда к нему особых симпатий не испытывали.

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И дело тут уже не только и не столько в банковском кризисе, в неспособности США остановить стремительную дедоларизацию мира, а в том, что Рубикон, который за все время существования Соединенных Штатов никто и никогда не пересекал, внезапно оказался пройден.