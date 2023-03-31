Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Ордер на арест Трампа выводит внутриамериканское противостояние на новый уровень
Запасаться попкорном можно уже сейчас.
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Если вы когда-нибудь играли в города, то вы точно знаете, что после определенного момента вспомнить название еще одного населенного пункта становится невероятно трудно. Вообще, при проектировании игры геймдизайнер должен четко представлять, какое количество ходов игра должна продлиться, но я сомневаюсь, что кто-то подобный участвовал в создании давней советской забавы. Впрочем, то же самое можно сказать и про мир политики.

реклама

С момента прихода Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году обе политические партии в США втянулись в ожесточенное противостояние, вызванное неспособностью каждой из сторон мириться с тем политическим курсом, который проводит другая. Трамп хочет превратить США в закрытое государство с сильной рабочей этикой, в то время как противостоящая ему Демократическая партия хочет сделать из бывшей страны-угнетателя чемпиона по продвижению этнических меньшинств. Ни тот ни другой план сейчас уже не выполним, что не мешает давним противникам драться за свои идеи.

Сейчас мы подошли к той черте, когда все имена городов уже названы, а ни одна сторона проигрывать не хочет. Демократическая партия не может выиграть выборы у Трампа даже путем их фальсификации, а Республиканцы не готовы мириться с продолжающимися попытками помешать «оранжевому монстру» победить.

В этом смысле ордер, выданный в Нью-Йорке на арест Дональда Трампа по надуманному делу — это переход Рубикона, после которого возврат к прежней системе правления в Соединенных Штатах уже не осуществим. Если бывший президент не может быть уверен в своей безопасности после ухода с поста, то какой ему смысл добровольно отказываться от нахождения у власти?

Штат Нью-Йорк здесь упоминается неслучайно, потому что резиденция Дональда Трампа находится во Флориде, руководит которой другой кандидат в президенты США от Республиканской партии - Рон Десантис. Если последний даст согласие на выдачу Трампа суду в Нью-Йорке, то он может попрощаться не только со своими президентскими амбициями, но и со своей политической карьерой. Таким образом, Демократическая партия смогла сплотить вокруг Трампа даже те силы, которые никогда к нему особых симпатий не испытывали.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

И дело тут уже не только и не столько в банковском кризисе, в неспособности США остановить стремительную дедоларизацию мира, а в том, что Рубикон, который за все время существования Соединенных Штатов никто и никогда не пересекал, внезапно оказался пройден.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#глобальное противостояние #россия против сша #сша банановая республика #президентские выборы
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
Вашингтон ставит крест на разработке гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
116
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
13
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
25
Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО была впервые сбита новая украинская ракета «Гром-2»
11
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
5
Поставленные Украине Leopard 2 примут участие в боевых действия только в апреле - мае
4
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
11
Словацкие истребители МиГ-29, переданные Украине, уже замечены в Харьковской области
4
Высокопоставленный чиновник пообещал, что Украина скоро создаст БПЛА с дальностью полета 3000 км
9
Китайская хакерская группа RedGolf может спонсироваться Китаем
+
В США испытали управляемый подкалиберный артиллерийский снаряд 155-мм дальностью 110км
29
МАГАТЭ не видит возможности защитить Запорожскую АЭС из-за увеличения концентрации военных
3
Правительство Польши закупит 800 тысяч боеприпасов на $2,8 миллиарда для Украины
+
Почему видеокарты AMD продаются хуже NVIDIA, и кто на самом деле делает лучшие видеокарты на рынке
22
6 крайне сомнительных игровых видеокарт NVIDIA, которые вообще не должны были поступить в продажу
22
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
96
Франция отказала Украине в экстрадиции украинского миллиардера из-за необъективных судов
1
Россия договаривается с КНДР о военных поставках в обмен на еду - Белый дом
16
Минобороны вывело на орбиту очередной спутник военного назначения
+
Отставной офицер Британии высказал своё мнение о возможном нападении ВСУ на Крым
16

Популярные статьи

11 популярных процессоров, которые не стоит покупать новыми в 2023 году
23
Управляемые авиабомбы запускаемые с истребителей Су-35 ВКС РФ методично "калибруют" укрепрайоны ВСУ
+
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
58
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
24
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
142
EMPRESS - русская хакерша, которая борется за бесплатное распространение игр
33
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
58
Разделение Alibaba решило загадку Джека Ма – Asia Times
1
Как умер жанр комедий в 21 веке - о причинах, скандалах, расследованиях
12
MSI Vigor GK30 RU - надежная и недорогая плунжерная клавиатура для нетребовательного геймера
8

Сейчас обсуждают

Ivan Hideo
21:09
на унитазе он сидит
Chi Calculator 2.2: Именно таким должно быть ПО для Linux (Desktop)
Ivan Hideo
21:09
Это пздц автор да тебе надо памятник ставить ну ты ваще такую программу написал оболдеть ,калькулятор охренеть сложно наверное было да?
Chi Calculator 2.2: Именно таким должно быть ПО для Linux (Desktop)
Ivan Hideo
21:05
ты же дебил,и опредились наконец баба ты или мужик,а то все у тебя не определенно)
ChimbaBench 1.3: Неопределённые работы над проектом и гиперактивный куб
Ёшкин кот
21:05
Было бы 16гигов , сожрала бы 12 . Ты сколько не суй памяти , комп ее зарезервирует
G.SKILL анонсировала парные комплекты DDR5-8200 и 6400 с модулями 24 и 48 ГБ
хахахер
21:04
клоунада предвыборная начинается у пиндосов просто
Ордер на арест Трампа выводит внутриамериканское противостояние на новый уровень
Voldemaar
21:02
Санкции-рестрикции, станки не продаются.
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
Vlud Karo
20:59
он имел ввиду, чтобы свиньи опохмелись перед весенним ... что там у них?
Генерал США заявил о необходимости восстановления сил ВСУ перед весенним контрнаступлением
DANYNAFIG
20:54
Зелебобу только одно остановит , передоз :D
В офисе Зеленского отвергли предложение Лукашенко о перемирии
Vlud Karo
20:51
а потом сделали из них пиво на томате прикуривая табак завернутый в Пейсы (пеот, ивр. ‏פאות‏‎) — неподстриженные волосы на висках, традиционный элемент причёски религиозных евреев-мужчин.
В Израиле записали звуки стрессующих помидоров и табака
Олег Закеев
20:50
Наконец зашевелились.
Новые видеокарты Intel поколения Battlemage будут мощнее RTX 4070 и RTX 4070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем