Человек уходит на заслуженный отдых, а тут пристают к нему всякие.

Плюс политики в том, что под конец своей карьеры многие высокие представители начинают говорить не то, что от них хотят услышать, а то, что они на самом деле думают. А должность генерального секретаря НАТО, как ни крути, — должность политическая.

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Вот и Йенс Столтенберг, готовящийся покинуть пост формального главы Североатлантического альянса, чтобы возглавить какую-нибудь западную НКО и заняться уже наконец непыльной высокооплачиваемой работой, на днях тут разоткровенничался с изданием The Guardian.

По его словам, Россия даже и не думает сворачивать темпы проведения СВО, в то время как коллективный Запад испытывает колоссальные проблемы с тем, чтобы как-то решить вопрос снарядного голода ВСУ.

По словам главы НАТО, Украина ежедневно расходует от четырех до семи тысяч снарядов, в то время как Россия ежедневно тратит до двадцати тысяч снарядов. Кстати, вы заметили, как быстро западные политики перешли от разговоров о высокотехнологичных «игрушках» к старой доброй дискуссии про артиллерию, которая не первую сотню лет решает исходы военных конфликтов.

Так вот, Запад не успевает производить снаряды в сколько-нибудь товарных количествах, а недавнее решение поставить Киеву миллион снарядов из своих последних запасов лишит так называемый коллективный Запад возможности вести боевые действия против кого бы то ни было.

В своем интервью Столтенберг выразил надежду на то, что как-нибудь проблему производства снарядов странам Запада удастся решить, но он точно также выразил свою надежду на то, что страны НАТО наконец доведут свои военные расходы до 2% ВВП после проведения последнего саммита Североатлантического альянса с его участием.

Что же, блажен, кто верит. Ведь еще Дональд Трамп в пору своего президентства чуть ли не шантажом пытался заставить страны ЕС раскошелиться на содержание НАТО, ну так что же? Спустя год проведения СВО только семь из тридцати стран альянса тратят на его содержание 2% ВВП.

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В этом контексте можно ожидать, что спустя несколько лет попыток решить проблему снарядного голода на Западе страны НАТО радостно рапортуют о том, что «у них почти получилось», правда, к тому моменту Украина исчерпает последние остатки своего мобилизационного резерва, которого и без того осталось немного.