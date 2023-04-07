Иногда лодку лучше просто не раскачивать.

Давняя поговорка гласит, что рвется обычно там, где тонко. Нежелание политических фигур решать проблемные вопросы ведет к ситуации, когда проблем становится слишком много. Так, настоящий фокусник мира политики — израильский премьер-министр Нетаньяху так долго избегал правосудия путем всевозможных политических рокировок, что когда он попробовал установить прямой контроль исполнительной власти над судебной, Израиль взорвался протестами.

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В итоге судебную реформу израильскому премьер-министру пришлось отложить в долгий ящик, что вызвало настоящий восторг у протестующих. Понятно, что Нетаньяху не готов был смириться с идей о том, что ему придется предстать перед судом. В ход пошли другие приемы.

В частности, в середине недели израильская полиция устроила настоящий налет на одну из главных святынь мусульманского мира — мечеть Аль-Акса. Собравшиеся там верующие были жестоко избиты в разгар священного для всех мусульман месяца Рамадан.

Понятно, что подобный неспровоцированный акт насилия не мог не вызвать бурного возмущения в арабском мире. В четверг по территории Израиля был нанесен удар пятидесятью ракетами. Предполагается, что они были выпущены с территории Ливана, но некоторые эксперты утверждают, что запуски могли были быть произведены из Сектора Газа.

Понятное дело, что Тель-Авив не был заинтересован в том, чтобы разобраться в сути происходящего, поскольку израильские ВВС начали наносить удары как по Ливану, так и по Сектору Газа. Последний раз что-то подобное случалось в 2006 году, но тогда мусульманский мир был расколот, в то время как сегодня сунниты и шииты могут выступить против Тель-Авива единым фронтом, потому что Иран и Саудовская Аравия «топор войны» зарыли.

Любопытно, что будет делать в этой ситуации Вашингтон после того, как сын Нетаньяху заявил, что это американцы стояли за массовыми протестами против действующего премьер-министра.

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Пока в США спешно тестируют новую цифровую валюту, которая должна прийти на смену доллару, стратегические запасы нефти страны находятся на критически низком уровне. Один раз Ближний Восток уже ставил США на грань топливного коллапса, поэтому позволить себе открытую поддержку Израиля Вашингтон сейчас не может. Но и бросить Тель-Авив, точно так же, как Киев, американцы не в состоянии. В общем, Нетаньяху поставил своих заокеанских друзей в любопытное положение.