Старик Джо любит многоходовки...

Меня всегда расстраивали солнечные затмения. По идее все просто: нужно выйти на улицу в какой-то определенный момент дня, чтобы его застать, но для этого нужна солнечная погода, да к тому же ты всегда занят какими-то другими делами. И вот ты узнаешь, что нужно ждать каких-нибудь восемьдесят лет, чтобы в очередной раз пропустить еще одно значимое астрономическое событие.

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Точно такую же реакцию вызывает и отставка спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, которая стала первым подобным событием за всю историю Соединенных Штатов. Официальная версия событий звучит так: соратник Маккарти по Республиканской партии Мэтт Гетц узнал о секретном сговоре между администрацией Джо Байдена и спикером Палаты представителей о дальнейшем финансировании Украины и решил выгнать своего коллегу с насиженного места.

Эта версия достаточно быстро разбивается о суровую реальность, поскольку за отстранение Маккарти проголосовало 208 демократов и всего 8 республиканцев. С другой стороны, своего собственного спикера решили поддержать 210 республиканцев, поэтому финальный счет получился такой — 216 голосов за отставку Маккарти и 210 против! Другими словами, если бы хотя бы семь представителей Демократической партии выступили в поддержку человека, с которыми они вроде как заключили негласную сделку, никакой отставки бы не было.

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В общем, историческое событие получилось невыразительным и на поверку весьма сомнительным. Объяснить странное поведение сторонников Джо Байдена можно только желанием побыстрее закончить противостояние с Москвой на Украине, но при этом переложить ответственность за это на Республиканскую партию. В этом смысле Гетц мог быть и прав: Маккарти и правда мог вступить в сговор с Демократической партией, он мог сознательно инкриминировать себя для досрочного ухода с поста спикера Палаты представителей США. Теперь же СМИ подают уход Маккарти с поста как дело рук республиканцев, а последним еще предстоит назначать нового спикера, который затем должен будет вступить в переговоры с демократами. И все это время никакой новой помощи Киеву от США выделяться не будет, несмотря на заявления Байдена о том, что этого нельзя допустить.