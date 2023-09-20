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Стоунхендж построили чернокожие - утверждает новая британская книга для детей
Так мы дойдем до того, что Америку открыл Бильбо Бэггинс...

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Одной из главных прелестей обучения на лингвистическом факультете я считаю подробное изучение истории страны выбранного вами языка. Все-таки образы коротающих вечера за свечами летописцев на забытом богом острове в Северном море, осаждаемом жестокими викингами, продолжают волновать воображение спустя много лет после достижения лингвистической зрелости.

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В этом смысле можно было бы бесконечно долго рассуждать о том, как нехорошо римляне обошлись с кельтами и пиктами, однако я бы никогда в жизни не мог бы себе даже представить, что когда-нибудь услышу заявление о том, что самое известное строение древности во всем Соединенном Королевстве — Стоунхендж построили чернокожие.

И речь тут не о том, кто хорошо знает историю, потому что запамятовать что-то или перепутать может каждый, но все-таки некоторые вещи было бы крайне сложно увязать между собой (вроде Красной площади и американских индейцев). Каково же было мое удивление, когда я наткнулся на новость о том, что в Великобритании вышла книга, утверждающая, что Стоунхендж построили чернокожие.

Речь идет о детской книжке, созданной эмигранткой из Нигерии, работающей под псевдонимом Атинюк, и изданной благотворительной организацией BookTrust, которая называет своей главной задачей распространение грамотности среди несовершеннолетних. Судя по всему, достопочтенная британская публика не сильно-то заботится о том, что конкретно будут читать малообеспеченные дети, после того как они все-таки читать научатся.

Так или иначе, заявления о том, что первые британцы были чернокожими, и что чернокожие дольше населяли Британские острова, чем представители индоевропейской расы, заслуживают отдельного упоминания. Ну и, конечно же, заявление о том, что Стоунхендж построили чернокожие, тоже можно считать настоящим откровением в научном мире, поскольку археологи до сих пор бьются над попытками объяснить предназначение загадочного памятника, а тут автор детской книжки прямо и безапелляционно заявляет, что Стоунхендж построили выходцы с Черного континента!

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Конечно, можно было бы от души посмеяться над подобными историческими допущениями, если бы они не были частью целенаправленной работы по обелению англосаксов и их последовательной эксплуатации народов мира. Спустя двадцать-тридцать лет в странах коллективного Запада будут свято уверены в том, что чернокожие населяли Великобританию и Соединенные Штаты с незапятнанных времен, в то время как колонистами и рабовладельцами были представители индоевропейской расы...

#глобальное противостояние #россия против сша #велекобритания
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