Американских военных ждут большие перемены...

Одной из главных проблем Дональда Трампа на посту президента США было его стремление назначить на руководящие должности тех людей, которые будут хорошо справляться со своей работой. Стоит ли говорить, что когда пришло время испытаний, большинство из его назначенцев поспешили откреститься от 45-го президента США.

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В этом смысле Марк Милли не стал исключением, хотя с должностью председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США он справился достойно. Сменивший в конце сентября Милли на посту главы американского генштаба Чарльз Браун-младший призван продемонстрировать, как в Вашингтоне обставляют дела такие бывалые политики, как Джо Байден.

Тот факт, что Чарльз Браун-младший всю свою карьеру служил в ВВС, не так сильно его характеризует, как другая весьма примечательная деталь его биографии - он записал обращение по случаю гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Другими словами, новый председатель объединенного комитета начальников штабов США — это политическая фигура, которая будет продвигать права этнических и сексуальнх меньшинств, нисколько не заботясь о проблемах армии.

Любопытно, что на фоне этого назначения в близких Пентагону СМИ начали появляться публикации, призывающие Вашингтон вернуться к практике призыва молодых людей на срочную службу. Последний конфликт, в ходе которого Вашингтон использовал призывную армию, была Война во Вьетнаме, завершившаяся благодаря массовым выступлениям демобилизовавшихся, которых поддержали близкие и родные погибших в ходе конфликта американских солдат.

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С момента отказа от призыва на службу Соединенные Штаты никогда больше не сталкивались с массовыми антивоенными выступлениями, но дядя Сэм сегодня разорен, а воевать американскому военно-промышленному комплексу все равно хочется. Нетрудно догадаться, что под чутким руководством Чарльза Браун-младшего в ряды вооруженных сил будут забривать исключительно представителей европеоидной расы, в то время как представители этнических меньшинств займут руководящие должности, что еще сильнее усугубит социальный конфликт в США. Впрочем, чего еще можно ожидать, когда на руководящие должности назначают наиболее лояльных нынешнему руководству США людей.