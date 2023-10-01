Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher
В США вступил в должность новый глава генштаба на фоне обсуждения возврата к призывной армии
Американских военных ждут большие перемены...

реклама

Одной из главных проблем Дональда Трампа на посту президента США было его стремление назначить на руководящие должности тех людей, которые будут хорошо справляться со своей работой. Стоит ли говорить, что когда пришло время испытаний, большинство из его назначенцев поспешили откреститься от 45-го президента США.

реклама

В этом смысле Марк Милли не стал исключением, хотя с должностью председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США он справился достойно. Сменивший в конце сентября Милли на посту главы американского генштаба Чарльз Браун-младший призван продемонстрировать, как в Вашингтоне обставляют дела такие бывалые политики, как Джо Байден.

Тот факт, что Чарльз Браун-младший всю свою карьеру служил в ВВС, не так сильно его характеризует, как другая весьма примечательная деталь его биографии - он записал обращение по случаю гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Другими словами, новый  председатель объединенного комитета начальников штабов США — это политическая фигура, которая будет продвигать права этнических и сексуальнх меньшинств, нисколько не заботясь о проблемах армии.

Любопытно, что на фоне этого назначения в близких Пентагону СМИ начали появляться публикации, призывающие Вашингтон вернуться к практике призыва молодых людей на срочную службу. Последний конфликт, в ходе которого Вашингтон использовал призывную армию, была Война во Вьетнаме, завершившаяся благодаря массовым выступлениям демобилизовавшихся, которых поддержали близкие и родные погибших в ходе конфликта американских солдат.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

С момента отказа от призыва на службу Соединенные Штаты никогда больше не сталкивались с массовыми антивоенными выступлениями, но дядя Сэм сегодня разорен, а воевать американскому военно-промышленному комплексу все равно хочется. Нетрудно догадаться, что под чутким руководством Чарльза Браун-младшего в ряды вооруженных сил будут забривать исключительно представителей европеоидной расы, в то время как представители этнических меньшинств займут руководящие должности, что еще сильнее усугубит социальный конфликт в США. Впрочем, чего еще можно ожидать, когда на руководящие должности назначают наиболее лояльных нынешнему руководству США людей.

#глобальное противостояние #россия против сша #сша банановая республика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Немецкое правительство поймали на укрывательстве фактов об отключении последних АЭС
Стоимость страховки Tesla Model Y в Великобритании достигла эквивалента 500 тысяч рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкое правительство поймали на укрывательстве фактов об отключении последних АЭС
24
В Сети появились кадры поражения очередного ж/д эшелона ВСУ ракетой ОТРК «Искандер-М»
12
Россия готовит подразделения из северных регионов для зимней кампании
+
Атакой "дуплекс" дроны ВТ-40 уничтожили улучшенную модификацию Leopard - шведский танк Strv122
8
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
28
Советский компьютер из Чернобыльской зоны заработал спустя 35 лет
8
Российский флот может вернуться к "забытой" советской тактике в борьбе с морскими дронами ВСУ
3
Экс-разведчик США Риттер назвал признаки близкого ухода Зеленского в отставку
+
Пресс-служба ЧВК Вагнер выложила полное видео последней поездки Евгения Пригожина в Африку
6
WSJ: братья Байдена использовали его политическое влияние в своих деловых целях
3
В Сети появились кадры очередного Leopard 2, облепленного советской динамической защитой «Контакт-1»
2
Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу в субботу с необъявленным визитом
1
Второй народный суд Шанхая признал первую криптовалюту "Биткоин" цифровой валютой
+
iPhone 15 отдает заряд внешним аккумуляторам вместо того чтобы заряжаться от них
1
Оперативные данные разведки позволили "Искандерам" поразить крупный эшелон бронетехники ВСУ
1
«Ростелеком» собирается заменять недостающих программистов во всей IT-отрасли собственной ИИ-платформой «Лукоморье»
14
Испанские ученые обнаружили червей, слюна которых способна разлагать пластик
7
The Drive: российские беспилотники «Герань» получили шрапнель
1
Электрический грузовик Tesla Semi способен в течение суток преодолевать более 1700 км
2
FT: Южная Корея призывает Китай заставить КНДР отказаться от ядерного оружия
2

Популярные статьи

"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
10
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
26
Станет ли металлический порошок новым революционным топливом
6
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
1
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
4
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
5
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
38
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения звезд в Млечном Пути
2
Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"
+
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
4

Сейчас обсуждают

Гер Краузе
19:46
Да какие там стринги, хоть бы жопу помыл Трусикёр.
Медведев уточнил, что может случиться с немецкими военными заводами в случае применения ракет Taurus по российской территории
Гер Краузе
19:44
Вот ты дал6аеб в ютубном подгузнике. ВСУки отбирают дома у украинцев, убивают их или прикрываются как щитом, затем держат укронацисткую оборону в занятых домах украинцев. Всё в лучших традициях укрона...
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
Гер Краузе
19:39
А здесь поподробней пожалуйста, про вещества какие ты употребляешь? Нам известно что ВСУки все вштыренные идут в мясорубку контранступа, я даже видел как одному ВСУчёнку ногу оторвало а он ремнем её ...
Депутат Толстой: РФ должна вернуть остальные свои земли, подконтрольные Киеву
Тruth Seеker
19:37
Отбирают дома у украинцев так называемые "освободители"
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
Тruth Seеker
19:34
В том то и дело, что как только в РФ цены на топливо резко пошли вверх, надо перевести внимание на США)
В США резко подорожали бензин и дизель на фоне запрета России на экспорт топлива
Гер Краузе
19:30
Тебе видней, что тебе в палате санитары говорят )))) Слит и опущен, дал6аёб.
Депутат Толстой: РФ должна вернуть остальные свои земли, подконтрольные Киеву
Тruth Seеker
19:29
Это тебе санитары сказали?
Депутат Толстой: РФ должна вернуть остальные свои земли, подконтрольные Киеву
Гер Краузе
19:27
Беспомощный, ты опять слит и опущен. Копируя меня, ты расписался в своей беспомощности и моём превосходстве над тобой.
Депутат Толстой: РФ должна вернуть остальные свои земли, подконтрольные Киеву
Константин Баранов
19:27
Может за своими ценами на бензин будем следить? :)
В США резко подорожали бензин и дизель на фоне запрета России на экспорт топлива
Тruth Seеker
19:26
Может потому, что он живёт в РФ, и не топит за войну. Другое дело, ватники и турбопатриоты, которые живут в РФ, топят за войну и путина, но на фронт не спешат идти
Депутат Толстой: РФ должна вернуть остальные свои земли, подконтрольные Киеву
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем