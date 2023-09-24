Дело близится к своему завершению.

Как нам показала история с газопроводами «Северный поток», журналист по имени Сеймур Херш — это человек, к которому Вашингтон обращается тогда, когда он хочет донести до всех свою позицию, но не хочет озвучивать её публично. Мол, все знают, кто эти самые газопроводы подорвал, а в суд с признанием Херша не пойдешь, мало ли что там кому какой-то дедушка-журналист говорил...

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В этом смысле недавняя публикация ветерана американской журналистики, в которой он открытым текстом заявляет, что «армия Зеленского» потеряла даже гипотетические шансы на то, чтобы выйти победителем из противостояния с ВС РФ, прекрасно отражает царящие на Западе настроения. Ведь снарядов у ВСУ осталось на три-четыре месяца ведения боевых действий, а западные страны свою технику Киеву отправлять не то что не торопятся, а откровенно побаиваются, ведь российские войска будут её уничтожать под пристальным взором телекамер, а это никогда продажам оружия не способствует. Да и мобилизационный ресурс Киева уже подошел к концу. Это еще не шах и мат, но уже эндшпиль.

В этом контексте заявление Херша об уверенности разведывательного сообщества США в том, что на Украине начнется бунт, если ВСУ заставят и дальше «наступать» - это не более чем способ спровоцировать Москву на переговоры. Ведь если в начале СВО все и каждый говорили о том, что её надо побыстрее заканчивать, то сегодня те же самые эксперты предлагают нам не гнать лошадей и готовиться к затяжному противостоянию.

Да, России и правда некуда спешить, поскольку, перемолов на Украине всю западную технику, а также особо рьяных наемников и нацистов, Москва оказалась в положении, когда Вашингтону впервые нечему ей ответить. Более того, застряв на Украине, американцы потеряли свободу рук в других местах, будь то Нигер или Тайвань, где дяде Сэму может способствовать большая удача.

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Вот в США всеми силами и показывают, что «гипс снимают, клиент уезжает», и что они готовы отказаться от поддержки правительства Зеленского в любой момент. Правда, Москву это все мало интересует, она намерена добиваться от США гарантий собственной безопасности и, скорей всего, до февраля месяца следующего года она их получит. Правда, что после этого будет с Украиной и разругавшимся с Польшей Зеленским — одному богу известно.