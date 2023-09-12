Четко и по делу, а еще и не в первый раз...

Все-таки я буду скучать по Милли, когда он совсем уже скоро уйдет на заслуженный отдых с поста председателя Объединённого комитета начальников штабов США. Ведь в современном американском политикуме осталось не так уж много людей, которые выражают свои мысли, а не повторяют одну и ту же заученную мантру про людей нетрадиционной ориентации, «зеленый переход» и построенный на правилах миропорядок.

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Оно и понятно, ведь военные, пусть даже такие высокопоставленные, как Милли, несут ответственность за жизни людей, а это сильно стимулирует к мыслительной деятельности. Так, уходящий в скором времени на покой американский генерал заявил в интервью BBC, что у Киева осталось не более 30-45 дней на проведение контрнаступления. После этого, по мнению председателя Объединённого комитета начальников штабов, Киев будет вынужден перейти к обороне, поскольку погодные условия на Украине станут крайне неблагоприятными для ВСУ.

Высокопоставленный военный отметил, что на линии боевого соприкосновения продолжаются тяжелые бои, что дает основания не делать «преждевременных выводов» о провале так называемого контрнаступления.

В общем, если мы вспомним о том, что в мае этого года самые крупные и авторитетные западные СМИ указывали целью «контрнаступления» захват украинскими войсками Крыма, то уже сейчас можно с уверенностью заявить, что выводы о провале «контрнаступления» более чем своевременны, поскольку овладеть полуостровом за столь короткое время Украина никак не сможет.

Однако Милли не принимает политических решений, а потому не может прямо сказать о плачевном положении Киева открыто, но в то же время председатель Объединённого комитета начальников штабов явственно дал понять, что Вашингтон не позволит Киеву безостановочно заявлять о продолжении контрнаступления даже спустя два года после его начала, поскольку это было бы нелепо.

Вот так вот красиво с помощью какой-то пары фраз Милли смог не только обрисовать реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения, но сделал это так, что ни один западный журналист не сможет обвинить его в «пророссийских сантиментах». Что называется, многие западные политики могли бы поучиться!



