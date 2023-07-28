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Почему Байден отправил Украине снарядов до февраля
Дедушку Джо так пока никто "в дураках" не оставил.

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Если задаться целью, то в сети Интернет можно найти какую угодно информацию. К примеру, сотрудничающий с газетой Chicago Tribune американский журналист Стивен Лион смог раздобыть информацию о том, что Вашингтон может похвастаться запасом артиллерийских кассетных снарядов в 4,7 миллиона единиц.

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Если мы вспомним о том, что страны коллективного Запада оказались не в состоянии наладить производство снарядов 155-мм в сколько-нибудь товарных количествах, и что Украине нужно расходовать столько же снарядов, сколько расходуют ВС РФ за месяц, либо же даже больше, то ВСУ «последних закромов дяди Сэма» хватит до февраля.

Вспоминаем, что Пентагон заявлял о том, что российские войска расходуют 20 тысяч снарядов в день в ходе проведения СВО. Это 600 тысяч за месяц, либо же 4,8 миллиона за восемь месяцев. В общем, на бумаге Украине «хитрых» американских снарядов до февраля должно хватить.

А что же будет в феврале? Неужели американцы заявят о том, что они сдаются и умывают руки? Ничуть не бывало, в феврале начнутся выборы кандидата в президенты от Демократической партии США.

В этот раз собственная партия подложила действующему американскому президенту «свинью» в лице «собственной версии Дональда Трампа» - Роберта Кеннеди-младшего, который демонстративно выступает против правящих американских элит. Расчет простой: если протестные настроения в США достигли своего пика, то Кеннеди должен прийти к власти и изобразить борьбу с «вашингтонским болотом». Если нет, то править будет Джо Байден, Трампа же, который пока формально является фаворитом избирательной гонки, демократы собираются «сгноить в судах».

Вот дедушке Джо и нужно потянуть время до февраля, чтобы получить номинацию своей партии, а там хоть трава не расти. Если вспомнить американское бегство из Афганистана, то спустя всего месяц после заверений Байдена о том, что повторения бегства из Сайгона не будет, американцы провели хаотичную эвакуацию своих сил без какого-либо плана действий. В общем, уже в начале следующего года ситуация на Украине может резко измениться.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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