Ну хоть кто-то помнит про "европейские ценности".

После того как Киев разбазарил свои лучшие подразделения в ходе бессмысленных боев за насквозь простреливаемый российской артиллерией Артемовск, украинские власти решили пересмотреть свой подход к ведению боевых действий. Сводится он к созданию подразделений из немотивированных зеленых рекрутов, которых затем бросают в лобовые атаки на российские позиции, либо же затыкают ими бреши в обороне. Понятное дело, что подобная тактика приводит к оглушительным потерям, однако офис Зеленского - далеко не первое правительство в мире, которое руководствуется старым как сам мир принципом, звучащим предельно цинично: «женщины еще нарожают».

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Однако Киев уже не первый месяц испытывает серьезные проблемы с набором новых рекрутов, что раз за разом толкает его на достаточно радикальные шаги вроде отправки военкомов на фронт. В этот раз руководитель правящей фракции «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Киев ожидает выдачи украинцев призывного возраста европейскими странами. Более того, Арахамия пригрозил, что украинские власти имеют полномочия направить запрос на выдачу призывников любой стране мира, кроме разве что России, и он неизбежно будет удовлетворен.

Со своей стороны, Зеленский поспешил пригрозить странам коллективного Запада, что нежелание поставлять Киеву новые образцы вооружений неизбежно приведет к тому, что украинские мигранты будут способствовать росту социального напряжения в тех странах, которые не помогают ВСУ. Логика Зеленского достаточно проста и понятна: Киев надеется получить либо оружие, либо призывников, потому что он отчаянно нуждается и в том и в другом.

Но отношения между европейскими державами и некогда братской нам страной продолжают стремительно ухудшаться с момента проведения памятного саммита НАТО в Вильнюсе. В общем, в Австрии поспешили заявить, что вопрос о выдаче украинцев призывного возраста Киеву даже не рассматривается. Более того, пресс-секретарь министерства внутренних дел Австрии отметил, что даже если упомянутый Арахамией запрос и будет когда-то направлен, то Австрия его просто-напросто проигнорирует. По словам официального представителя австрийских властей, Вена никому не позволит навязывать себе чужую волю.

Любопытно, что ответ на громкое высказывание Арахамии последовал не на уровне первых лиц австрийского государства и даже не из уст министра внутренних дел, а был озвучен рядовым пресс-секретарем. Учитывая, что в Европе по-прежнему действует Шенгенское соглашение, можно не сомневаться, что уже в ближайшее время Вена станет настоящей Меккой для украинцев, во всяком случае для представителей сильной половины украинского общества