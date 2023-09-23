Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди!

Мне всегда казалось странным, что страны коллективного Запада веками обвиняли нашу страну в отсутствии свобод и при этом каждый раз вторгались на её территорию с оружием в руках. Разве свободы это не то, к чему люди стремятся самостоятельно без всякого принуждения? Возможно, на «демократическом» Западе ситуация со свободами обстоит не так, как нам об этом рассказывают?

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Тут вот британская полиция во второй раз отпустила женщину, которая была дважды арестована за акт молчаливой молитвы у клиники, специализирующейся на операциях по прерыванию беременности в Бирмингеме. Местные власти создали вокруг подобных медицинских учреждений буферную зону, в которой нельзя никоим образом выражать свое несогласие с происходящим в клинике, даже посредством молчаливой молитвы.

В итоге бирмингемская полиция все-таки отпустила 45-летнюю Изабель Воан-Спрюс, которая снова оказывалась за решеткой за то, что она молилась в неположенном месте. Согласно заявлению самой Воан-Спрюс, в наше время никто не должен подвергаться аресту за мыслительные преступления, даже если он потом будет отпущен на свободу. Самое интересное, что в данном контексте набожную британку даже активисткой назвать нельзя.

Впрочем, прецедент создан и он будет иметь далеко идущие последствия для всей правовой системы так называемого коллективного Запада. Ведь подобную «буферную зону» можно одним росчерком пера продлить до здания местной мэрии, британского парламента, до самого острова Мэн. Да и список мыслительных правонарушений можно легко расширить. Вы испытывали негативные мысли у себя дома вчера в два часа ночи? - Вы арестованы!

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Звучит нелепо? Ничуть не более нелепо, чем обвинение в безмолвной молитве, но это современная реальность стран коллективного Запада, которая больше напоминает роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984», где правительство установило тотальную слежку за каждым отдельным представителем общества. Кстати, сама Изабель Воан-Спрюс на это и намекнула, заявив, что «мы живем в 2023 году, а не в 1984-ом».