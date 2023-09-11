Раскулачивание как оно есть...

Пока в Великобритании идут ожесточенные баталии вокруг попыток принятия закона, который сделает отказ от установки счетчиков потребления энергии в домах делом уголовно наказуемым, западные аналитики старательно подбивают кассу, пытаясь понять, сколько же они смогут заработать на простом обывателе.

реклама

Логика их довольно проста, но при этом весьма изощренна: раз уж в страны коллективного Запада невозможно вернуть промышленность из Китая и Индии, и раз уж уровень жизни просто обывателя в США и Европе будет и дальше падать, то этого бедолагу надо обложить налогами буквально на все. При этом индустрия слежения за простыми гражданами вполне может заменить индустрию сервисов и услуг, которая сегодня на Западе переживает не самые лучшие дни.

Вот и исследовательское агентство Polaris Market Research и публикует весьма увесистый документ относительно состояния глобального рынка слежения за потреблением энергии, в котором заявляется, что размер данного рынка уже сегодня оценивается в 3,9 миллиарда долларов, в то время как в 2032 году он должен вырасти до 6,9 миллиардов.

Специалисты исследовательского агентства отмечают, что глобальное потребление электричества растет темпами в 1,8%. При этом рост среднего класса в развивающихся странах мира уже увеличил их энергопотребление на 35%.

Поскольку страны коллективного Запада отчаянно пытаются отказаться от использования угля, углеводородов и ядерной энергии при генерации электричества, аналитики Polaris Market Research предполагают, что к 2050 году половина всей электрогенерации в странах Запада будет приходиться на возобновляемые источники энергии, что существенно увеличит стоимость электричества.

Вот агентство и предлагает инвесторам уже сегодня вложиться в «умные» холодильники, микроволновки и телевизоры, которые с помощью подключения к сети Интернет будут отслеживать уровень потребления энергии своим владельцем, а также регулярно требовать от него пополнить баланс, либо же отказаться от «благ цивилизации». Кроме того, подобные системы слежения могут служить прекрасным средством наказания критиков «самых демократических стран мира». Любишь критиковать Белый дом? - Привыкай есть ужин холодным!